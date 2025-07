Ficha técnica, preço e itens de série do Fipe Carros

O Volkswagen Tera Comfort 2026 chegou com tudo, prometendo se destacar na linha da marca. Ele fica entre as versões 1.0 TSI MT e a topo de linha High 1.0 TSI AT, com um preço inicial sugerido de R$ 126.990. Para quem curte SUV, esse modelo é bem interessante, pois usa a mesma base MQB A0 que você já conhece do Polo e do Nivus. Com um porte compacto de 4,15 metros de comprimento e 2,56 metros de entre-eixos, ele tem um tamanho perfeito para lidar com o dia a dia na cidade. E com 350 litros de capacidade no porta-malas, dá conta de levar tudo o que você precisar para uma viagem ou um simples passeio.

Quando o assunto é motor, o Tera não deixa a desejar. Ele vem equipado com um motor 1.0 TSI turbo que gera até 116 cavalos. Um bom desempenho para quem gosta de pegar a estrada, já que o modelo acelera de 0 a 100 km/h em apenas 11,7 segundos. E se você é do tipo que aprecia um visual mais sofisticado, o design desse SUV compacto vai te agradar.

Outro ponto positivo é o espaço interno. Com 1,78 metro de largura e 1,50 metro de altura, o Tera garante conforto para todos os passageiros. Mesmo com espaço para quem está no banco de trás, os ocupantes não vão se sentir apertados, uma vantagem em viagens mais longas ou naquelas saídas com a galera.

Principais itens de série do Volkswagen Tera Comfort 2026

Agora, vamos falar dos itens de série, que são sempre um atrativo a mais. O Tera Comfort 2026 conta com um painel digital de 8″, um ótimo toque de modernidade. Os para-sóis têm espelhos iluminados para motorista e passageiro — super prático, né? Ele ainda vem com pneus 205/60 R16, rack de teto longitudinal e um sistema de reconhecimento de pedestres, que é aquele tipo de recurso que pode salvar uma vida. Isso geralmente traz segurança extra em áreas urbanas.

E não para por aí! O modelo traz também rodas de liga leve de 16″, sensores de estacionamento traseiros e um bom sistema de ar-condicionado — ideal para aqueles dias quentes em que o sol está a pino.

Além disso, ele é equipado com recursos de alta tecnologia, como o ACC (controle adaptativo de velocidade e distância) e o AEB (sistema de frenagem autônoma de emergência). Isso tudo faz uma diferença na hora de controlar a direção no trânsito pesado. E quem já teve que parar abruptamente conhece a importância de uma assistência eficaz.

Com relação à segurança, o Tera Comfort oferece 6 airbags, sistema Start & Stop, controladores de estabilidade e tração, e até um detector de fadiga do motorista. Esses detalhes realmente fazem você se sentir mais seguro ao volante.

Ficha técnica do Volkswagen Tera Comfort 2026

Agora, algumas especificações para você conferir:

Motor : 1.0 170 TSI

: 1.0 170 TSI Câmbio : Automático, 6 marchas

: Automático, 6 marchas Tração : Dianteira

: Dianteira Potência : 116 cv a 5000 rpm

: 116 cv a 5000 rpm Torque : 16,8 kgfm a 1750 rpm

: 16,8 kgfm a 1750 rpm Velocidade Máx. : 192 km/h

: 192 km/h Aceleração de 0 a 100 km/h : 10,5 s

: 10,5 s Comprimento : 4151 mm

: 4151 mm Largura : 1777 mm

: 1777 mm Altura : 1504 mm

: 1504 mm Entre-eixos : 2566 mm

: 2566 mm Capacidade do tanque de combustível : 52 litros

: 52 litros Capacidade de bagagem/carga : 350 litros

: 350 litros Rodas e Pneus : Liga leve, 205/55 R17

: Liga leve, 205/55 R17 Garantia total: 36 meses

O Tera Comfort 2026 é um modelo que vale a pena considerar se você procura um SUV compacto que una estilo e eficiência. Ele tem bastante para oferecer, tanto em conforto quanto em tecnologia, tornando as suas viagens ainda mais agradáveis. E, claro, você vai perceber a diferença na condução — algo que todo apaixonado por carros vai saber apreciar.