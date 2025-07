Os fatores por trás da alta recorde das criptomoedas

O preço do bitcoin alcançou um recorde histórico ao ultrapassar os R$ 118 mil pela primeira vez. Esse aumento significativo no valor da criptomoeda ocorre em um cenário de incertezas econômicas e geopolíticas, levando muitos investidores a enxergarem o bitcoin como uma alternativa segura, semelhante ao ouro.

A ascensão do bitcoin começou após um anúncio do ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, sobre uma série de tarifas comerciais em 2 de abril. Mesmo com a queda das bolsas de valores em todo o mundo, o bitcoin iniciou uma trajetória de alta, saltando de cerca de R$ 70 mil para os atuais níveis históricos. Esse impulso foi ainda mais reforçado por uma ordem executiva de Trump, que propôs a criação de uma reserva estratégica de bitcoin nos EUA, descrevendo-a como um “Fort Knox virtual para o ouro digital”.

Esse movimento dos EUA também despertou o interesse de outros governos e instituições financeiras, que passaram a considerar o bitcoin em suas estratégias econômicas, aumentando a confiança no ativo. Especialistas, como Nigel Green, CEO de uma empresa de consultoria financeira, observaram que a inclusão do bitcoin nas reservas soberanas dos Estados Unidos pode mudar a forma como outros países e instituições lidam com a criptomoeda, legitimando-a no mercado.

Apesar das oscilações de preço nos últimos anos, nas últimas semanas, o bitcoin tem apresentado uma faixa de preço relativamente estável entre R$ 100 mil e R$ 110 mil. Sua oferta limitada, que é de apenas 21 milhões de bitcoins, contribui para comparações com o ouro, e essa recente estabilidade no preço fortalece essa analogia. Roshan Roberts, executivo de uma plataforma de negociação de criptomoedas, afirmou que a atual situação de mercado e as tensões comerciais têm levado as instituições a verem o bitcoin como uma proteção contra riscos econômicos.

Em relação ao futuro do bitcoin, muitos analistas estão otimistas. Uma pesquisa recente indicou que, até o final de 2025, o preço médio projetado para o bitcoin pode chegar a R$ 145 mil. Além disso, a previsão é de que a criptomoeda possa atingir até R$ 458 mil até o final desta década, conforme o levantamento realizado com 22 especialistas no setor.

Por outro lado, nem todos compartilham desse otimismo. Alguns especialistas, como John Hawkins, professor da Universidade de Canberra, acreditam que o preço do bitcoin pode cair para cerca de R$ 80 mil, argumentando que a valorização atual pode ser artificial, impulsionada pela administração de Trump e que a criptomoeda ainda não conseguiu se consolidar como um meio de pagamento amplamente aceito.

Essas análises refletem um cenário em constante mudança, onde o interesse por ativos como o bitcoin cresce em meio à desconfiança em relação às moedas tradicionais e às políticas econômicas atuais.