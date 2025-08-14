Ficha técnica e preços dos itens da série Fipe Carros

O Chevrolet Onix Plus Premier 2026 chegou para agitar o segmento dos sedãs compactos. E a mudança mais notável está na frente, que ganhou um design renovado. As laterais e a traseira sofreram atualizações mais sutis, mas as lanternas agora têm um novo grafismo interno que dá um Charme a mais ao visual.

Essa versão top de linha está disponível com um preço de R$ 136.490. No interior, o ambiente ficou ainda mais tecnológico, com painel digital e uma central multimídia que segue o padrão do Tracker 2026. Isso é excelente, pois quem curte tecnologia no carro vai adorar essa modernidade.

O que não muda é o coração do Onix Plus Premier: um motor 1.0 turbo flex de três cilindros, que agora entrega 115,5 cv, com torque de 16,3 kgfm quando abastecido com gasolina e 16,8 kgfm com etanol. E não se preocupe em perder a prática na troca, pois você pode optar pela transmissão manual ou automática, ambas com seis marchas.

Além disso, a garantia de fábrica agora é de cinco anos, um excelente benefício que dá mais tranquilidade para quem está pensando em adquirir o carro. E as opções de cores estão bem variadas, incluindo Branco Summit, Prata Shark e Vermelho Scarlet, entre outras.

Equipamentos do Chevrolet Onix Plus Premier 2026

Esse modelo é caprichado nas entradas USB: são duas na frente (tipo A e C) e duas atrás, mas essas últimas só para carregar. Para quem valoriza a segurança, o Onix Plus conta com seis airbags, garantindo proteção extra.

Dentro dele, o ar-condicionado digital automático é um grande conforto, especialmente em dias quentes. Os bancos com revestimento premium também têm o seu charme, além de uma câmera de ré que facilita muito manobras em estacionamentos apertados. A tela sensível ao toque de 11″ é um show à parte, com integração total via Android Auto e Apple CarPlay.

Você já deve ter percebido que muitos carros modernos precisam de tecnologia para deixar tudo mais fácil, não é mesmo? O Onix Plus traz também um sistema de som com seis alto-falantes, controle eletrônico de estabilidade e tração, e faróis de neblina em LED que funcionam muito bem em dias chuvosos.

E tem mais: os faróis dianteiros são Full LED, com luz diurna que não só melhora a visibilidade, mas também dá um visual super moderno. As rodas de liga leve aro 16″ com design exclusivo da versão Premier são um destaque à parte, assim como os sensores de estacionamento que ajudam e muito na hora de parar o carro.

Ficha Técnica do Chevrolet Onix Plus Premier 2026

Vamos dar uma olhadinha nas suas especificações técnicas?

– Motor: 1.0 Turbo

– Câmbio: Automático, 6 marchas

– Tração: Dianteira

– Potência: 116 cv a 5.500 rpm (E)

– Torque: 16,8 kgfm a 2.000 rpm (E) / 16,3 kgfm a 2.000 rpm (G)

– Consumo Cidade: 8,6 km/l (E) / 12,0 km/l (G)

– Consumo Estrada: 10,9 km/l (E) / 15,0 km/l (G)

– Comprimento: 4.474 mm

– Largura: 1.730 mm

– Altura: 1.470 mm

– Entre-eixos: 2.600 mm

– Capacidade do tanque de combustível: 44 litros

– Capacidade de bagagem/carga: 469 litros

– Rodas e Pneus: Liga leve, 195/55 R16 (dianteira e traseira)

– Garantia total: 60 meses

– Garantia do motor e câmbio: 60 meses

Com tudo isso, o Onix Plus Premier 2026 promete agradar os apaixonados por carros que buscam conforto, estilo e tecnologia no dia a dia. É um carro que combina fatores emocionais e práticos, perfeito para quem está sempre na estrada.