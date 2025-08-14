Alinne Moraes explica recusa à nova novela das nove da Globo

Alinne Moraes, após sua recente participação na série “Guerreiros do Sol”, decidiu não aceitar o convite para atuar na nova novela das nove da Globo, intitulada “Três Graças”. A trama, escrita por Aguinaldo Silva, tem estreia marcada para 20 de outubro e substituirá o remake de “Vale Tudo”.

A atriz justificou sua decisão por compromissos já agendados, incluindo a estreia de uma peça teatral prevista para o final deste ano. Ela destacou que o intenso cronograma de gravações da novela não permitiria conciliar os dois projetos.

Em entrevista, Alinne explicou que atuar em uma novela exige um comprometimento de longo prazo, que pode durar de oito a nove meses, além de aproximadamente quatro meses de preparação. Durante esse período, os atores precisam se dedicar integralmente, se afastando de amigos e familiares, e ocupando grande parte do tempo nos Estúdios Globo. A atriz comentou que, junto com os desafios de gravar, vem a necessidade de se preparar mental e fisicamente, o que pode afetar sua saúde e bem-estar.

Alinne também enfatizou a importância de passar mais tempo com seu filho, Pedro, que está prestes a entrar na adolescência. Para ela, esses momentos são valiosos e não quer perdê-los enquanto ele ainda está na infância. Ela declarou: “Já trabalhei muito nesses 11 anos com ele, mas sempre dando pausa. É importante para respirar, se inspirar”.

A atriz mencionou que já teve a oportunidade de trabalhar com Aguinaldo Silva em 2007, quando interpretou uma vilã na novela “Duas Caras”, papel que foi marcante em sua carreira na televisão.