Ficha técnica e preços de veículos – Fipe Carros

O Nissan Kicks Exclusive 2026 chegou para balançar o mercado dos SUVs! Com um preço sugerido de R$ 182.490, ele se posiciona como uma opção intermediária, logo abaixo da versão topo de linha, o Platinum. E certo que ele vai querer um pedaço do bolo, competindo com rivais de respeito como o Jeep Compass e o Toyota Corolla Cross.

Quando falamos do design, a renovação é evidente. O novo Kicks se desprendeu completamente da versão anterior, que ainda pode ser encontrado nas concessionárias sob o nome de Kicks Play. Essa versão mais antiga se mantém no jogo com motor 1.6 aspirado, câmbio CVT e preços variando entre R$ 117.990 até R$ 148.090. Mas a nova geração vem com tudo!

Essa nova versão é construída em uma plataforma mais moderna, a CMF-B HS, que traz várias melhorias em tecnologia, segurança e conforto. O Kicks 2026 se mostra muito mais competitivo. O espaço interno é ótimo, e o acabamento ficou realmente caprichado, um verdadeiro convite para quem passa um tempão no volante.

No quesito mecânica, o motor é outro ponto forte. Agora, ele vem equipado com um motor 1.0 turbo flex de três cilindros, que gera até 125 cv de potência e um torque bacana de 20,4 kgfm quando abastecido com etanol. Você vai perceber a diferença ao acelerar!

A transmissão também recebeu um upgrade. O câmbio automatizado de dupla embreagem proporciona trocas mais suaves, especialmente quando estamos navegando em trânsito pesado, sabe como é, né? O conforto no dia a dia é algo que conta muito.

Principais itens de série do Nissan Kicks Exclusive 2026

Quando o assunto é equipamento, o Nissan Kicks Exclusive 2026 não decepciona. A central multimídia conta com uma tela generosa de 12,3 polegadas, perfeita para quem gosta de tecnologia. A conectividade sem fio com Apple CarPlay e Android Auto é um conforto à parte. E tem mais: câmera de ré, seis airbags, ar-condicionado digital, paddle shifts, freio de estacionamento eletrônico com Auto Hold e até partida remota do motor. Ah, e os retrovisores rebatem eletricamente — uma mão na roda pra quem precisa estacionar em espaços apertados!

O carro é equipado com uma câmera 360°, que é uma maravilha para manobras, e ainda tem carregador de celular por indução. O interior vem com bancos e painel revestidos que imitam couro, dando um toque de sofisticação. O painel de instrumentos digital de 12 polegadas é um show à parte, com todas as informações que você precisa na ponta dos dedos. Não dá pra esquecer das rodas de liga leve de 19 polegadas, que dão um visual descolado ao SUV.

E não podemos negligenciar a segurança: ele traz alerta de permanência em faixa e monitoramento da pressão dos pneus, além de faróis e lanternas de LED, que, convenhamos, fazem toda a diferença na estrada.

Ficha Técnica do Nissan Kicks Exclusive 2026

| Item | Especificação |

|————————-|———————————–|

| Motor | 1.0 |

| Câmbio | Automatizada DCT, 6 marchas |

| Tração | Dianteira |

| Potência | 125 cv a 5.000 rpm (Etanol) |

| Torque | 22,4 kgfm a 2.500 rpm (E)/20,4 kgfm (G) |

| 0-100 km/h | 12,4 segundos |

| Consumo (Cidade) | 8,3 km/l (E)/11,7 km/l (G) |

| Consumo (Estrada) | 9,9 km/l (E)/14,3 km/l (G) |

| Comprimento | 4.365 mm |

| Largura | 1.800 mm |

| Altura | 1.625 mm |

| Entre-eixos | 2.655 mm |

| Altura do solo | 200 mm |

| Tanque de combustível | 48 litros |

| Porta-malas | 470 litros |

| Peso líquido | 1.322 kg |

| Rodas e pneus | Liga leve, 225/45 R19 |

| Garantia total | 36 meses |

Em suma, o Kicks 2026 se mostra uma opção cheia de estilo e tecnologia. Se você é apaixonado por dirigir e busca um SUV que atenda suas necessidades e traga conforto, esse carro merece uma atenção especial!