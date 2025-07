Tour de France 2025: preview da quinta etapa e primeiros testes

A Quarta Etapa do Tour de France 2025 ficará marcada por diversas razões. Um dos principais destaques foi a vitória do ciclista esloveno Tadej Pogacar, que conquistou seu 100º triunfo profissional ao vencer essa etapa. Com essa vitória, Pogacar reforçou seu nome na história do ciclismo e superou novamente seu rival Jonas Vingegaard. O líder geral da competição, Mathieu van der Poel, também se destacou nesta fase, terminando entre os dois.

Van der Poel, conhecido por seu desempenho equilibrado, mas não necessariamente por ser o melhor escalador, conseguiu se manter firme nas subidas e descidas do percurso de 174,2 quilômetros, mantendo a camisa amarela de líder por mais um dia. Apesar de estar empatado com Pogacar em tempo, Vingegaard ficou a oito segundos atrás.

Nesta quarta-feira, acontece a Quinta Etapa, que será a primeira de duas provas individuais de contrarrelógio deste ano. O percurso promete favorecer os especialistas em contrarrelógio. Embora seja provável que Van der Poel não consiga manter a camisa amarela ao final do dia, as surpresas são comuns no Tour de France.

A Quinta Etapa do Tour de France 2025 será um contrarrelógio individual de 33 quilômetros em Caen, uma cidade que celebra seu milésimo aniversário. Este traçado é majoritariamente plano e aberto, oferecendo uma boa oportunidade para os ciclistas que se destacam nas provas de contrarrelógio. Alguns dos competidores mais fortes nesta categoria incluem os campeões do Tour de France, como Jonas Vingegaard, Tadej Pogacar, e outros grandes nomes como Remco Evenepoel e Wout van Aert.

O trecho de 33 quilômetros corresponde a aproximadamente 20,5 milhas, e espera-se que os ciclistas se esforcem para obter um bom resultado.

Além disso, é importante lembrar que na Quinta Etapa do Tour de France de 2024, o ciclista britânico Mark Cavendish fez história ao conquistar sua 35ª vitória em etapas do Tour, superando um recorde estabelecido por Eddy Merckx em 1975. Cavendish anunciou sua aposentadoria no final de 2024, mas deixou uma marca indelével na competição.

O Tour de France 2025 teve início no dia 5 de julho e será encerrado em 27 de julho, com um total de 21 etapas. Este ano, a competição conta com 23 equipes e 184 ciclistas. Cada dia, os atletas começam juntos, enfrentando diferentes distâncias e desafios físicos que podem beneficiar estilos variados de ciclistas.

A distância total do Tour de France 2025 é de 3.338,8 quilômetros, distribuídos pelas 21 etapas. As etapas incluem desde subidas desafiadoras até finais planos, proporcionando emocionantes disputas entre os sprinters.

Para os fãs que desejam acompanhar cada momento da competição, os detalhes sobre como assistir ao Tour de France 2025 estarão disponíveis nas plataformas de streaming e nas redes de televisão que divulgam o evento.