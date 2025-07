Ficha técnica e preço dos itens de série na Fipe Carros

A Saveiro Extreme 2026 chega para quem busca uma picape compacta recheada de recursos e com um visual que se destaca. Com um preço sugerido de R$ 130.490, essa versão promete agradar tanto os apaixonados por trabalho pesado quanto os que só querem um carro descolado para o dia a dia.

No cenário das vendas, a Saveiro segue firme. Em junho de 2025, foram 4.849 unidades vendidas, o que a colocou em segundo lugar entre os comerciais leves. No total, de janeiro a junho, somou impressões emplacadas de 29.147. E claro, ela enfrenta uma forte concorrente: a Fiat Strada, que lidera o mercado com 11.474 unidades vendidas no mesmo mês.

O motor e a performance

A Saveiro Extreme 2026 mantém o motor 1.6 aspirado, que entrega 116 cv e 16,1 kgfm de torque. Se você gosta de acelerar, vai se divertir: a picape faz de 0 a 100 km/h em apenas 10,1 segundos e atinge uma velocidade máxima de 179 km/h. Uma agilidade que pode ser bem-vinda em situações de trânsito ou nas estrada!

Itens de série da Volkswagen Saveiro Extreme 2026

Agora, vamos ao que há de melhor na Saveiro! Ela vem com uma série de itens que vão facilitar a sua vida. O protetor de caçamba é uma mão na roda para quem carrega cargas. O rack de teto longitudinal está lá pra você levar bicicletas, caiaque ou qualquer outra aventura.

As rodas de aço aro 15” são robustas e ao mesmo tempo dão aquele charme. E quem não gosta de um carro que toca uma música boa? A picape conta com sistema de som touchscreen “Composition Touch II” com tela de 9 polegadas, APP-Connect e Bluetooth. Imagine essas playlists rolando enquanto você dirige!

E mais: você tem sensor de estacionamento traseiro, que é super útil em manobras apertadas. Outro ponto importante é o alerta de frenagem de emergência—um verdadeiro aliando na segurança. Não dá pra esquecer do conforto, que vem na forma de ar-condicionado com filtro de poeira e pólen.

Tem também a câmera de ré, que facilita muito na hora de estacionar, e o freio a disco em todas as rodas, que promete uma frenagem mais eficiente, especialmente em situações críticas.

Ficha técnica da Volkswagen Saveiro Extreme 2026

E para quem curte saber dos detalhes, aqui vai uma visão geral da ficha técnica:

Característica Especificação Motor 1.6 MSI Câmbio Manual, 5 marchas Tração Dianteira Potência 116 cv a 5750 rpm (Etanol) Torque 16,1 kgfm a 4000 rpm (Etanol) Velocidade Máxima 177 km/h 0-100 km/h 10 segundos Comprimento 4497 mm Capacidade do tanque 55 litros Peso Líquido 1129 kg Carga Útil 623 kg

Com esses números, fica fácil ver que a Saveiro Extreme 2026 vem com tudo para ser uma das queridinhas do mercado. Se você é um entusiasta deste modelo, já deve estar pensando em quantas aventuras pode viver com ela!