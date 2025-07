Oprah Winfrey libera estrada privada em Maui durante evacuação

Tsunami Alerta em Maui: Oprah Winfrey Abre Estrada para Evacuação

Oprah Winfrey decidiu abrir sua estrada particular em Maui, Havai, para ajudar os moradores a evacuarem devido a um alerta de tsunami. A medida foi tomada após um potente terremoto de magnitude 8,8 que ocorreu na Península da Kamchatka, na Rússia, gerando a preocupação de ondas potencialmente perigosas.

Na noite de 29 de julho, as primeiras ondas desencadeadas pelo terremoto começaram a atingir o Havai. A ilha de Oahu registrou uma onda de cerca de 1,2 metros de altura. Em Kahului, na costa norte-central de Maui, uma onda ultrapassou 1,5 metro, e em Hilo, uma terceira onda de 1,4 metro foi reportada. Esses eventos levaram as autoridades a emitir alertas de evacuação para os residentes de Havai e também para partes da costa oeste dos Estados Unidos e do Japão.

O Centro de Alerta de Tsunamis dos EUA (USNTWC) informou que o terremoto na Rússia ocorreu nas primeiras horas de quarta-feira. Com a gravidade da situação, o governo de Maui fez um pronunciamento, destacando a ação de Winfrey, que, aos 71 anos, estava colaborando com a segurança da comunidade.

A polícia de Maui informou que a estrada aberta por Winfrey seria um caminho seguro para a área conhecida como Upcountry, situada em uma elevação ao redor do vulcão Haleakalā. A equipe de Winfrey afirmou que entrou em contato com as autoridades locais e a FEMA (Agência Federal de Gestão de Emergências) assim que os avisos de tsunami foram emitidos. Para garantir a segurança de todos, a polícia estava controlando o tráfego, permitindo a passagem de 50 veículos por vez.

Por volta das 23 horas do horário local, a advertência de tsunami foi rebaixada para um nível de aconselhamento, permitindo que aqueles que haviam evacuado retornassem para casa. O diretor da Agência de Gestão de Emergências do Havai, Stephen Logan, confirmou que a situação estava sob controle.

Enquanto isso, informações adicionais confirmaram que a onda de tsunami já havia chegado à costa da Califórnia, onde um aumento de cerca de 1,3 metros foi registrado em Arena Cove. No atoleiro de Midway, que fica entre o Japão e o Havai, a altura das ondas atingiu cerca de 1,8 metros.

Até o momento, não houve relatos de danos significativos. Entretanto, as autoridades continuam a alertar a população a evitar áreas costeiras e buscar locais mais seguros. O coordenador de alertas de tsunamis do Centro Nacional de Alerta de Tsunami no Alasca, Dave Snider, esclareceu que um tsunami não se compõe de uma única onda, mas sim de uma série de ondas poderosas que podem persistir por longos períodos.

Ele destacou que as ondas se movem rapidamente no oceano, mas ao se aproximarem da costa, diminuem de velocidade e podem causar inundação. Essa dinâmica faz com que a ameaça continue mesmo após a passagem das primeiras ondas.

As autoridades locais permanecem sobre alerta e monitoram a situação de perto, garantindo a segurança da comunidade.