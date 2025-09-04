Ficha técnica e preço de veículos no Fipe Carros

Mundo Automotivo

Citroën Basalt Dark Edition 2026: ficha técnica, preço e equipamentos
Crédito da imagem: Citroën

O Citroën Basalt Dark Edition 2026 chegou com tudo para agitar o mercado e conquistar os fãs de SUVs. Essa versão topo de linha do SUV cupê está enfrentando feras como o Fiat Pulse e o Volkswagen Tera, e o melhor: vem com um preço sugerido de R$ 114.990,00. Com um crescimento impressionante de 37% nas vendas no primeiro semestre de 2025, a Citroën não está brincando em serviço!

O que realmente chama atenção nessa versão é a sua nova Dark Edition. Se você gosta de um visual mais moderno e urbano, vai adorar. Apesar do nome, não se trata de uma edição limitada, mas sim de uma opção permanente na linha. Um detalhe interessante é que a cor prata não está disponível para essa versão. E sob o capô, encontramos um motor 1.0 turbo que entrega 130 cv de força, com 20,4 kgfm de torque, acoplado a um câmbio CVT que simula sete marchas. Isso significa que você vai sentir a potência na hora de acelerar.

Falando em medidas, o Basalt tem 4,34 m de comprimento, 1,82 m de largura e 1,58 m de altura. O entre-eixos é de 2,64 m, então é um pouco menor que o Aircross. E, se você precisa de espaço, vai gostar de saber que o porta-malas comporta até 490 litros, uma verdadeira mão na roda para viagens e passeios com a galera.

Equipamentos de série do Citroën Basalt Dark Edition 2026

Esse SUV vem bem equipado. Um ponto bacana é o porta USB tipo A, ideal para carregar seu celular e transformar a viagem em um momento mais conectado. Na parte de trás, você ainda tem duas portas USB tipo C para as pessoas que estão no banco de trás, perfeito para evitar a briga pela tomada!

Segurança é uma prioridade: ele conta com quatro airbags e tem um ar-condicionado automático digital, que, vamos combinar, faz toda a diferença em dias quentes. Os bancos são revestidos em material premium na cor cinza, o que traz um toque de sofisticação.

Os bancos traseiros têm apoio de cabeça ajustável e podem ser rebatidos. Isso é especialmente útil para quem precisa de mais espaço ou viaja com crianças, pois traz fixação ISOFIX para cadeirinhas. Outras funcionalidades que você vai querer conferir são o carregador por indução, a câmera de ré e a direção elétrica.

E para deixar tudo ainda mais prático, o Basalt Dark Edition vem com uma central multimídia Citroën Connect Touchscreen de 10”, que integra Android Auto e Apple CarPlay sem fio. Você pode conectar seu smartphone e dar aquele toque moderno ao seu passeio.

Ficha técnica do Citroën Basalt Dark Edition 2026

Motor: 1.0 Turbo
Câmbio: CVT
Tração: Dianteira
Potência: 130 cv a 5750 rpm (E)
Torque: 20,4 kgfm a 1750 rpm (E)
Velocidade Máxima: 199 km/h
0-100 km/h: 9,6 s
Consumo Cidade: 8,4 km/l (E) / 12,1 km/l (G)
Consumo Estrada: 9,6 km/l (E) / 13,7 km/l (G)
Comprimento: 4343 mm
Largura: 1741 mm
Altura: 1585 mm
Entre-eixos: 2645 mm
Altura em relação ao solo: 208 mm
Capacidade do tanque: 47 litros
Capacidade de bagagem: 490 litros
Peso líquido: 1191 kg
Carga útil: 400 kg
Rodas e Pneus: Liga leve, 205/60 R16 (diant. e tras.)

Esses números mostram que o Basalt Dark Edition é uma ótima opção para quem procura um SUV elegante, bem equipado e com um bom espaço. É tudo o que você pode precisar para um rolê tranquilo e confortável!

