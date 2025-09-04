Entretenimento

SBT expande “Maria do Bairro” e altera programação do canal

Christina Rocha e Thalía. Fotos: Divulgação
SBT amplia “Maria do Bairro”, muda “Casos de Família” e dá sobrevida ao “Aqui Agora”

A recente conclusão da novela “A Caverna Encantada” levou o SBT a fazer mudanças significativas em sua grade de programação, especialmente durante o dia e à noite. O objetivo é reforçar atrações que já são populares entre o público e proporcionar novas oportunidades para programas que estavam em risco de serem cancelados.

Uma das principais alterações é no horário do programa “Casos de Família”, apresentado por Christina Rocha. A partir da próxima semana, o programa será exibido diariamente às 17h, ocupando o espaço deixado pela novela que não teve o sucesso esperado de audiência.

Além disso, a clássica novela mexicana “Maria do Bairro”, protagonizada por Thalía, terá sua duração aumentada para 1h30. Essa novela, que está no ar desde os anos 1990 em várias reprises, continua a ser uma das grandes apostas da emissora, mantendo uma audiência estável e popular.

Outra novidade é a sobrevida do jornalístico “Aqui Agora”, que estava ameaçado de deixar a programação. O programa agora será exibido em um novo horário, com duas edições: a primeira às 18h em rede nacional e uma versão local às 18h30. Essa mudança visa fortalecer o noticiário antes do “SBT Brasil”, que vai ao ar às 19h45.

A grade de programação do SBT ficará organizada da seguinte forma:

– 11h00: Alô Você
– 14h00: Maria do Bairro
– 15h30: Fofocalizando
– 17h00: Casos de Família
– 18h00: Aqui Agora (Nacional)
– 18h30: Aqui Agora (Local)
– 19h45: SBT Brasil

Vale ressaltar que a programação matutina da emissora permanecerá inalterada, mantendo os programas que já são bem consolidados nesse período. Essas mudanças visam atender melhor às expectativas do público e otimizar a grade da emissora.

