ficha técnica e preço de veículos na Fipe Carros

O Volkswagen Tera 1.0 MPI MT 2026 está dando suas caras no Brasil como a versão mais básica do novo SUV da marca. Com um preço inicial de R$ 103.990, ele chega para competir de igual para igual com rivais como o Fiat Pulse e o Renault Kardian. Mas, acredite, ele também pode conquistar quem está de olho em outras opções.

Essa configuração de entrada é a única equipada com um motor 1.0 aspirado. Com 84 cv quando abastecido com etanol e 77 cv com gasolina, ele entrega um torque de 10,3 kgfm e 9,6 kgfm, respectivamente. Com câmbio manual de cinco marchas, a Volkswagen promete que o Tera 1.0 vai de 0 a 100 km/h em 13,8 segundos com etanol (ou 14,3 s com gasolina) e pode chegar a 162 km/h. Para quem passa muito tempo no trânsito, esse motor se mostra suficiente para as necessidades diárias.

Freqüentemente, quem dirige um SUV percebe a importância do espaço, e o Tera não decepciona nessa área. Com 4,15 metros de comprimento, 1,78 m de largura (1,99 m com os retrovisores), e 1,50 m de altura, ele se mantém bem dimensionado em comparação aos concorrentes. Ele é um pouco mais longo e mais baixo que o Fiat Pulse, enquanto tem um entre-eixos maior, mas ainda assim menor que o Renault Kardian. Se a altura é um ponto de atenção, vale lembrar que a versão MPI é cerca de 2,6 cm mais baixa que as outras do modelo.

Equipamentos do Volkswagen Tera 1.0 MPI MT 2026

Quando o assunto é tecnologia e segurança, o Tera 1.0 MPI MT 2026 traz uma boa lista de equipamentos. Entre as funcionalidades, você encontra frenagem autônoma de emergência e um sistema multimídia “VW Play” com tela de 10,1” e APP-Connect. E não para por aí: são 6 airbags (2 frontais, 2 laterais e 2 de cortina), 4 alto-falantes, e um ar-condicionado que conta com filtro de poeira e pólen.

Falando em conforto, o banco do motorista tem ajuste de altura e a coluna de direção é ajustável em altura e profundidade. Isso faz uma diferença danada em viagens longas, certo?

A segurança também está em alta com controle eletrônico de estabilidade, controle de tração e bloqueio do diferencial. Tem até um detector de fadiga, que sabe quando você precisa dar um tempo. E, claro, faróis de LED e iluminação no porta-malas para facilitar a vida ao pôr as compras.

Ah, e para quem tem famílias ou pensa em segurança para os pequenos, o Tera vem com fixação para cadeirinhas ISOFIX e Top Tether. Tem também um painel digital de 8”, rack de teto longitudinal e entradas USB tipo C na parte da frente.

Ficha técnica do Volkswagen Tera 1.0 MPI MT 2026

Agora, para quem curte números, aqui vai a ficha técnica do Tera 1.0:

Motor: 1.0 MPI

1.0 MPI Câmbio: Manual, 5 marchas

Manual, 5 marchas Tração: Dianteira

Dianteira Potência: 84 cv a 6.450 rpm (Etanol)

84 cv a 6.450 rpm (Etanol) Torque: 10,3 kgfm a 3.000 rpm (E) / 9,6 kgfm a 4.000 rpm (G)

10,3 kgfm a 3.000 rpm (E) / 9,6 kgfm a 4.000 rpm (G) Velocidade Máxima: 173 km/h

173 km/h 0 a 100 km/h: 13,5 s

13,5 s Comprimento: 4.151 mm

4.151 mm Largura: 1.777 mm

1.777 mm Altura: 1.504 mm

1.504 mm Entre-eixos: 2.566 mm

2.566 mm Tanque de combustível: 52 litros

52 litros Porta-malas: 350 litros

350 litros Rodas e pneus: Aço, 185/65 R15

Aço, 185/65 R15 Garantia total: 36 meses

Com tantos itens e um preço acessível, quem sabe o Tera pode ser a ótima escolha para a sua próxima aventura.