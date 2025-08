Ficha técnica e preço de veículos – Fipe Carros

O Fiat Fastback Audace Hybrid 2026 chegou para agitar o mercado e promete ser uma opção bem interessante para quem busca um SUV com estilo e tecnologia. Com um preço sugerido de R$ 159.990, ele traz um visual atualizado e novos itens que vão deixar os concorrentes, como o Volkswagen Nivus, de olho.

A frente do carro ganhou uma nova grade verticalizada e um para-choque de linhas mais retas — bem modernas, por sinal. Essas mudanças dão um ar mais arrojado ao modelo e, quem gosta de um design que se destaca no trânsito, vai adorar. E apesar das atualizações, o estilo cupê, com aquele caimento suave na traseira, continua intacto.

Ao entrar no carro, você encontra um espaço confortável. Ele mede 4,44 metros de comprimento, 1,77 m de largura e 1,54 m de altura, com um entre-eixos de 2,53 m. O porta-malas é um dos grandes destaques, com impressionantes 516 litros de capacidade — perfeito para viagens longas ou para carregar tudo que você precisa para um fim de semana fora.

E a escolha das cores? A variedade é boa! Disponível nas cores preto Vulcano, branco Banchisa, prata Bari, cinza Strato, cinza Silverstone e o exclusivo azul Amalfi, que só aparece nas versões híbridas. Esse azul é uma verdadeira mão na roda para quem quer algo diferentão.

Desempenho e Motor

O motor é um 1.0 turbo flex da família T200, que entrega até 130 cv com etanol (ou 125 cv com gasolina) e um torque de 20,4 kgfm. Com um câmbio automático, você não vai ter problemas em fazer aquela ultrapassagem na estrada ou em oscilarem no trânsito — quem pega muito fluxo sabe a importância de um câmbio que responde bem. Esse modelo ainda traz um sistema híbrido leve (MHEV), que tem um motor elétrico auxiliar de 3 kW, adicionando mais um toque de sofisticação aos números de potência.

Para quem se preocupa com consumo, o Fastback faz em média 8,4 km/l na cidade e 9,8 km/l na estrada com etanol. Já com gasolina, os números são de 12,6 km/l e 13,9 km/l, respectivamente. É uma boa economia, principalmente se você tem um pé um pouco mais pesado.

Equipamentos e Tecnologia

Tecnologia é o que não falta! O Fiat Fastback Audace Hybrid 2026 vem equipado com várias funcionalidades, como ADAS, que inclui frenagem autônoma de emergência, alerta de mudança involuntária de faixa e comutação automática do farol alto. Ah, e não podemos esquecer dos 4 airbags que garantem uma viagem mais segura.

Outra adição interessante é a central multimídia com tela touchscreen de 10,1 polegadas, que traz Apple CarPlay e Android Auto sem fio. É tudo fácil de acessar e muito prático para quem gosta de pegar a estrada e ouvir suas músicas favoritas. O carro ainda vem com câmera traseira, direção elétrica, faróis de LED e bastante conforto no interior.

Ficha Técnica

Dando uma olhada mais técnica, temos um resumo do que o Fiat Fastback Audace Hybrid 2026 oferece:

Motor: 1.0

1.0 Câmbio: CVT

CVT Tração: Dianteira

Dianteira Potência: 130 cv a 5750 rpm (Etanol)

130 cv a 5750 rpm (Etanol) Torque: 20,4 kgfm a 1750 rpm (E / G)

20,4 kgfm a 1750 rpm (E / G) Velocidade Máxima: 196 km/h

196 km/h Aceleração (0-100 km/h): 9,4 segundos

9,4 segundos Consumo: Cidade: 8,4 km/l (E) / 12,6 km/l (G), Estrada: 9,8 km/l (E) / 13,9 km/l (G)

Cidade: 8,4 km/l (E) / 12,6 km/l (G), Estrada: 9,8 km/l (E) / 13,9 km/l (G) Capacidade do porta-malas: 516 litros

516 litros Peso líquido: 1.253 kg

1.253 kg Garantia: 36 meses

Opções de Cores e Valores Adicionais

E se você está pensando na parte estética, vale lembrar os custos adicionais para algumas cores:

Branco Banchisa: R$ 990,00

Cinza Silverstone: R$ 1.990,00

Cinza Strato: R$ 1.490,00

Prata Bari: R$ 1.990,00

Preto Vulcano: sem custo

No fim das contas, o Fiat Fastback Audace Hybrid 2026 parece ser uma ótima escolha para quem quer aliar estilo, conforto e tecnologia em um só pacote. É um SUV que se destaca não apenas pelo design, mas também pela economia e conforto que oferece ao volante.