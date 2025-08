Frente fria chega e promete chuva em Curitiba nesta semana

A chuva está voltando a Curitiba e trazendo alívio para quem sente falta dela. Segundo previsão do Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar), a semana começará com o céu coberto em grande parte do estado, e as temperaturas mínimas estarão mais elevadas.

Lizandro Jacóbsen, meteorologista do Simepar, informa que uma frente fria se desloca em direção ao Paraná nesta segunda-feira, dia 4 de dezembro. Essa mudança no clima promete chuvas em todas as regiões do estado. Ao longo da semana, as temperaturas tendem a cair gradualmente, alternando entre dias frios e chuvosos.

Para Curitiba, a expectativa é de que a temperatura mínima fique em torno de 10°C e a máxima não ultrapasse os 20°C. Até o próximo sábado, dia 9, o tempo deverá permanecer nublado, com possibilidade de chuvas em alguns momentos. O resfriamento será mais intenso no próximo fim de semana, trazendo temperaturas ainda mais baixas para os curitibanos.

Abaixo, veja a previsão do tempo para os próximos dias:

Segunda-feira (4 de dezembro)

Temperatura máxima: 20°C

Temperatura mínima: 12°C

Terça-feira (5 de dezembro)

Temperatura máxima: 14°C

Temperatura mínima: 10°C

Quarta-feira (6 de dezembro)

Temperatura máxima: 14°C

Temperatura mínima: 10°C

Quinta-feira (7 de dezembro)

Temperatura máxima: 20°C

Temperatura mínima: 11°C

Sexta-feira (8 de dezembro)

Temperatura máxima: 17°C

Temperatura mínima: 11°C

Sábado (9 de dezembro)

Temperatura máxima: 14°C

Temperatura mínima: 7°C

Domingo (10 de dezembro)

Temperatura máxima: 16°C

Temperatura mínima: 4°C

Prepare-se, pois a volta da chuva pode trazer um welcome ao clima mais ameno que muitos estavam esperando.