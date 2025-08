Toyota Yaris Cross se destaca em teste de segurança

Toyota Yaris Cross: Lançamento no Brasil e Resultado de Testes de Segurança

A contagem regressiva para a chegada do Toyota Yaris Cross ao Brasil já começou. O novo SUV compacto da montadora japonesa está previsto para ser lançado em outubro e pretende ser o híbrido mais acessível do país. O modelo também será oferecido com um motor 1.5 aspirado.

Enquanto aguardamos a sua estreia, o Yaris Cross já foi apresentado na Ásia, onde passou por testes de segurança realizados pelo ASEAN NCAP, uma instituição que avalia a segurança de veículos de forma semelhante ao Latin NCAP do Brasil.

Resultados do Crash Test

O Yaris Cross recebeu uma nota positiva, conquistando cinco estrelas em segurança, a nota máxima. De acordo com o ASEAN NCAP, o SUV alcançou 83,02 pontos no teste, demonstrando um bom desempenho em várias categorias de avaliação.

No teste de colisão lateral, o modelo mostrou boa proteção para os ocupantes, enquanto, na colisão frontal, obteve uma pontuação quase ideal, exceto por uma proteção um pouco abaixo do esperado para a perna do motorista, resultando em 29,8 pontos de 32.

Proteção para Crianças e Segurança Adicional

Em relação à proteção para crianças, o Yaris Cross obteve 44,17 pontos de 51. Apesar desse resultado considerado bom, a nota poderia ser melhorada com a inclusão de sistemas de detecção que previnem o esquecimento de crianças no banco de trás.

Na avaliação de assistentes de segurança, a ausência de alguns recursos, como detecção de pedestres para frenagem autônoma, impactou negativamente a pontuação. O SUV conquistou 17,74 de 21 pontos, destacando-se pela presença de itens como seis airbags, freios ABS, controle eletrônico de tração e estabilidade, e várias assistências de direção automáticas.

Além disso, o ASEAN NCAP também avalia a proteção de motociclistas, onde o Yaris Cross obteve 9,76 de 16 pontos, considerando seu sensor de ponto cego.

Especificações do Modelo

A estreia do Toyota Yaris Cross está marcada para outubro, com expectativas de que ele seja o carro mais barato da Toyota e, potencialmente, o híbrido mais acessível no Brasil. O SUV será equipado com a mecânica híbrida plena, podendo ser semelhante ao modelo produzido na Tailândia.

Na Tailândia, o Yaris Cross é movido por um motor 1.5 16V de ciclo Atkinson, que fornece 92 cv e 12,3 kgfm, aliado a um motor elétrico de 85 cv. Isso resulta em uma potência total de 113 cv. É importante notar que o modelo brasileiro pode apresentar uma potência superior, visto que será flex.

O motor 1.5 16V flex do modelo atual também será mantido, com a possibilidade de melhorias, elevando a potência acima dos atuais 105 cv com gasolina e 110 cv com álcool.

Dimensões e Equipamentos

O Yaris Cross possui um tamanho compacto, com 4,31 m de comprimento, 1,77 m de largura, 1,61 m de altura e 2,62 m de entre-eixos, comparável ao Nissan Kicks Play.

No que diz respeito aos equipamentos, o modelo tailandês inclui de série seis airbags, freios a disco em todas as rodas, freio de estacionamento eletrônico com função auto-hold, assistente de faixa, piloto automático adaptativo e faróis Full LED automáticos. Em termos de conforto, ele vem com uma central multimídia de 10,1 polegadas, compatível com Android Auto e Apple CarPlay sem fio, além de instrumentação digital e saída de ar-condicionado traseira.

Com todas essas características, o Yaris Cross promete ser uma opção interessante no competitivo mercado de SUVs brasileiros.