Ficha técnica e preço de carros no Fipe

O Volkswagen T-Cross Comfortline 2026 já deu as caras nas concessionárias brasileiras, e a gente precisa destacar que ele continua com motor 1.0 turbo, com preço sugerido de R$ 174.290. Essa versão intermediária é a opção perfeita para quem busca um SUV com bom custo-benefício, já que fica abaixo das versões topo de linha, como a Highline 250 TSI e a Extreme 250 TSI. E olha só: o porta-malas é bem generoso, com capacidade para 373 litros, ideal para viagens ou para o dia a dia.

Sob o capô, o T-Cross está equipado com um motor 200 TSI 1.0 turbo flex de três cilindros, que entrega até 128 cv de potência e 20,4 kgfm de torque. O câmbio é automático, com seis marchas, o que facilita bastante na hora de encarar os congestionamentos da cidade. Aliás, quem enfrenta trânsito pesado sabe como ter um câmbio esperto faz toda a diferença.

No primeiro semestre de 2025, o T-Cross foi um verdadeiro campeão de vendas entre os SUVs compactos, com impressionantes 44.532 unidades vendidas. Ele deixou rivais como o Honda HR-V e o Hyundai Creta em segundo e terceiro lugar, respectivamente. Isso mostra que a galera realmente curte o que o T-Cross tem a oferecer.

Equipamentos do Volkswagen T-Cross Comfortline 2026

Prepare-se, porque o T-Cross Comfortline vem recheado de equipamentos. Ele traz um painel de instrumentos digital de 10,25″, que dá aquele ar moderno ao cockpit. E, quem não ama um rack de teto para levar tudo que precisa em uma viagem? Esse vem na cor preta, trazendo mais estilo.

Se você se preocupa com segurança, o T-Cross não decepciona. O modelo conta com sistema de reconhecimento de pedestres, rodas de liga leve de 17″ e sensores de estacionamento tanto na frente quanto atrás. Sem contar que ele tem controle adaptativo de velocidade e distância, ótimo para quem quer relaxar um pouco nas longas viagens.

E, claro, não podemos esquecer da central “VW Play Connect” com uma tela de 10,1″, que proporciona acesso a serviços remotos e internet exclusiva para o sistema de entretenimento. É um recurso que vai deixar suas viagens muito mais agradáveis. Além disso, ele vem com 6 airbags, ar-condicionado digital “Climatronic” e bancos com revestimento premium. Quer mais? O T-Cross ainda tem carregador de celular por indução e direção elétrica. Sentar ao volante dele é realmente uma experiência única.

Quanto à segurança, o T-Cross inclui controle eletrônico de estabilidade, controle de tração, câmera de ré para manobras e até um detector de fadiga do motorista. Isso dá aquela sensação extra de tranquilidade ao dirigir.

Ficha técnica do Volkswagen T-Cross Comfortline 2026

Vamos dar uma olhadinha na ficha técnica dele:

Motor 1.0 200 TSI Câmbio Automático, 6 marchas Tração Dianteira Potência 128 cv a 5.500 rpm (Etanol) Torque 20,4 kgfm a 2.000 rpm (E/G) Velocidade Máxima 184 km/h Aceleração 0-100 km/h 10,4 s Consumo na cidade 7,6 km/l (E) / 11,0 km/l (G) Consumo na estrada 9,5 km/l (E) / 13,5 km/l (G) Comprimento 4.218 mm Largura 1.760 mm Altura 1.571 mm Entre-eixos 2.651 mm Tanque de combustível 49 litros Capacidade do porta-malas 373 litros Peso líquido 1.259 kg Carga útil 474 kg Rodas e pneus Liga leve, 205/55 R17 Garantia total 36 meses Garantia de motor e câmbio 36 meses

Esse SUV está realmente preparado para agradar quem ama dirigir com conforto e segurança. O T-Cross Comfortline 2026 é uma escolha sólida para quem quer um carro prático e cheio de recursos. E a sensação de estar ao volante dele, principalmente em uma estrada deliciosa, é simplesmente indescritível.