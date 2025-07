Ficha técnica e preço de carros na tabela Fipe

A Chevrolet S10 High Country 2026 chegou com tudo, se firmando como a versão mais completa da picape no Brasil. Com um precinho que começa em R$ 339.190, ela vem repleta de equipamentos de série e uma capacidade de carga que impressiona: até 1.000 kg! Para quem curte picapes, é uma competidora robusta, enfrentando rivais como a Toyota Hilux, Ford Ranger e Nissan Frontier.

Vamos falar do motor? O coração da S10 High Country é um 2.8 turbodiesel, agora melhorado, que entrega 207 cv de potência — um ganho de 7 cv em relação à geração anterior. O torque é de 52 kgfm, perfeito para encarar as estradas brasileiras. E o câmbio automático também foi atualizado, com 8 marchas que tornam a experiência ao volante ainda mais suave.

E como anda o desempenho nas vendas? No mês de junho, a S10 emplacou 2.612 unidades. Não é exatamente um número surpreendente, ficando atrás da Ford Ranger, que teve 2.961 emplacamentos. Porém, a grande campeã foi a Toyota Hilux, que vendeu 4.576 unidades.

Itens de série da Chevrolet S10 High Country 2026

Quando se fala em itens de série, a S10 High Country não decepciona. O interior foi pensado com um acabamento premium em dois tons e um adesivo bem estiloso no painel. Tem também capota marítima, santantônio exclusivo e rodas de liga leve aro 18”, tudo isso só para os modelos High Country.

A segurança é prioridade: são 6 airbags (frontal, lateral e de cortina), além de um alarme antifurto que só vai disparar se você chegar perto com a chave. E para quem é ligado em tecnologia, a S10 oferece um ótimo sistema de multimídia com tela sensível ao toque de 11″, integração com smartphones via Android Auto e Apple CarPlay, além de uma câmera de ré em alta definição.

E quem dirige muito pela cidade sabe como é importante ter conforto: a S10 oferece bancos revestidos em material premium e ajuste elétrico para o banco do motorista. O volante também não fica atrás com comandos para rádio e celular à mão.

Além disso, estão presentes itens como controle anticapotamento, controle de oscilação para trailer, faróis em LED que iluminam bem as estradas e até frenagem automática de emergência com detecção de pedestres. Um verdadeiro combo de segurança e conforto.

Ficha técnica da Chevrolet S10 High Country 2026

Vamos dar uma olhada nos números? A ficha técnica é robusta:

Motor : 2.8

: 2.8 Câmbio : Automático, 8 marchas

: Automático, 8 marchas Tração : Integral parcial

: Integral parcial Potência : 207 cv a 3600 rpm

: 207 cv a 3600 rpm Torque : 52 kgfm a 2000 rpm (D)

: 52 kgfm a 2000 rpm (D) Velocidade Máxima : 180 km/h

: 180 km/h Aceleração (0-100 km/h) : 9,4 s

: 9,4 s Consumo na Cidade : 9,5 km/l (D)

: 9,5 km/l (D) Consumo na Estrada : 11,4 km/l (D)

: 11,4 km/l (D) Comprimento : 5360 mm

: 5360 mm Largura : 1870 mm

: 1870 mm Altura : 1780 mm

: 1780 mm Entre-eixos : 3090 mm

: 3090 mm Capacidade do Tanque de Combustível : 76 litros

: 76 litros Carga Útil : 1000 kg

: 1000 kg Rodas e Pneus : Liga leve, 265/60 R18

: Liga leve, 265/60 R18 Sistema de Áudio : MyLink

: MyLink Tela Multimídia : 11″ sensível ao toque com GPS integrado

: 11″ sensível ao toque com GPS integrado Espelhamento com Smartphone: Apple CarPlay + Google Android Auto

Agora, imagina pegar a estrada com tudo isso? É conforto, segurança e tecnologia na palma da sua mão. Quem já passou por um trecho complicado sabe como um bom carro pode fazer toda a diferença.