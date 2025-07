Humberto Carrão comenta desafio em Vale Tudo e sua carreira em remakes

Aos 33 anos, Humberto Carrão se destaca como um dos atores mais versáteis da televisão brasileira. Ele se tornou conhecido principalmente por seu talento em interpretar personagens de novelas de sucesso. Em uma recente entrevista, Carrão falou sobre seu papel em “Vale Tudo”, um remake que está sendo exibido atualmente. Ele interpreta Afonso Roitman, um personagem que foi originalmente vivido por Cássio Gabus Mendes na primeira versão da novela, exibida em 1988.

Esse não é o primeiro desafio de Carrão em remakes de novelas. Ele já participou de novas versões de “Ti Ti Ti” em 2010 e “Renascer” em 2024, onde interpretou Luti, um personagem também original de Cássio Gabus Mendes, e José Inocêncio na juventude, papel que foi de Leonardo Vieira em 1993. Em suas palavras, ele destacou: “É a terceira vez que participo de um remake e, curiosamente, a segunda em que interpreto um personagem vivido anteriormente pelo Cassinho. Ele é um ator que admiro muito.”

Na nova versão de “Vale Tudo”, Carrão traz um Afonso com características modernizadas. Diferente do original, onde o personagem era um executivo focado nos negócios da família, a nova abordagem mostra Afonso como um atleta que pratica triatlo e se preocupa com questões ambientais. Essa mudança reflete as novas demandas sociais e o olhar atualizado da TV sobre diversos temas.

Recentemente, o enredo ficou mais dinâmico com o casamento de Afonso com Maria de Fátima, uma vilã com ambições intensas, que promete trazer novos conflitos para a história.

Mesmo lidando com a pressão que um remake pode trazer, Carrão se mantém calmo em sua abordagem. Ele acredita que o importante é criar uma nova versão que homenageie o original, sem a necessidade de replicar exatamente o que foi feito antes. “Não encaro o remake como um peso. O mais bonito é criar a nossa versão.”

Para se preparar para o papel, o ator optou por não assistir à versão original de “Vale Tudo”. Ele explicou que procurou não se influenciar pelo que já havia sido feito, mas reconhece a importância histórica da novela: “Vale Tudo é considerada a novela das novelas porque conseguiu dar conta de transformações políticas e sociais como nenhuma outra.”

Humberto Carrão começou sua carreira na televisão ainda criança, em “Bambuluá”, um programa infantil exibido em 2000. Desde então, ele tem acumulado experiências e papéis importantes, consolidando uma carreira respeitada no meio artístico.

Com uma visão equilibrada entre o passado e o presente, Humberto Carrão continua a mostrar seu talento, reafirmando que remakes podem ser mais do que apenas reedições — eles podem oferecer novas interpretações marcantes e relevantes para o público.