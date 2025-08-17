Ficha técnica e preço de carros na Fipe

O Fiat Pulse Audace 2026 está de cara nova e promete surpreender quem já é fã do modelo. Logo de cara, a frente ganhou um visual mais moderno, com a grade agora apresentando filetes verticais, bem diferentes das linhas horizontais que conhecíamos. Os faróis de neblina também foram redesenhados, dando um ar mais arrojado ao SUV. O preço sugerido? R$ 131.990.

Sob o capô, encontramos um motor 1.0 turbo flex de três cilindros, que entrega até 130 cv e um torque de 20,4 kgfm. Para quem curte uma direção suave, o câmbio automático CVT com sete marchas simuladas apresenta um desempenho bacana. E para os que se preocupam com a economia, o Pulse conta com um sistema leve de 12V, o BSG. Isso ajuda a poupar combustível e ainda reduz as emissões, sem mudar a potência ou o funcionamento do câmbio.

Falar em desempenho é importante, e os números do Inmetro não deixam a desejar. Com gasolina, você consegue até 13,4 km/l na cidade e 14,4 km/l na estrada. Com etanol, os números ficam em 12,1 km/l na cidade e 14,4 km/l na estrada. Afinal, quem não aprecia um carro econômico, né?

No quesito vendas, o Pulse está bombando! Nos primeiros sete meses de 2025, foram impressionantes 25.104 unidades vendidas. Para efeito de comparação, a concorrência também não ficou parada. O Volkswagen Tera, que acabou de chegar ao mercado, emplacou 5.994 unidades, enquanto o Renault Kardian registrou 11.616 vendas. O cenário está quente!

Principais equipamentos do Fiat Pulse Audace 2026

E não para por aí. O Fiat Pulse Audace 2026 tem uma lista de equipamentos que conquista qualquer motorista. A central multimídia de 10,1″ touchscreen é super moderna e você ainda pode usar o Apple CarPlay e o Android Auto sem fio. É tudo na palma da mão!

Os comandos de voz, Bluetooth, rádio AM/FM e duas portas USB (Tipo A e Tipo C) tornam o dia a dia ainda mais prático. O volante, que imita couro, traz um toque de sofisticação e conforto. E não podemos esquecer do ar-condicionado automático e digital, perfeito para os dias quentes.

A segurança também está em alta com quatro airbags, câmera de ré, sensor de estacionamento e o sistema habilitado para cadeirinhas infantis. As rodas de liga leve de R16 estão recheadas de estilo e o farol em LED garante visibilidade. E quem já enfrentou aquela chuva forte sabe bem como um sensor de chuva faz a diferença.

Os opcionais ainda oferecem um Pacote ADAS com recursos de segurança como frenagem autônoma de emergência e assistente de permanência em faixa. E para quem curte um visual mais esportivo, o Pacote Style traz rodas de liga de 17 polegadas e um teto bicolor.

Ficha técnica do Fiat Pulse Audace 2026

Agora, vamos a alguns números que todo amante de carro aprecia. O motor é um 1.0 Turbo, com câmbio CVT e tração dianteira. A potência de 130 cv a 5750 rpm (gasolina) e o torque de 20,4 kgfm a 1750 rpm (tanto para etanol quanto gasolina) são bem satisfatórios. A velocidade máxima alcança 189 km/h e, para quem gosta de aceleração, vai de 0 a 100 km/h em apenas 9,7 segundos.

No quesito espaço, o Pulse não decepciona. Tem 4099 mm de comprimento e uma capacidade de bagagem de 370 litros, ideal para aquelas viagens de fim de semana ou apenas para o dia a dia. E para quem se preocupa com a manutenção e segurança, a Fiat oferece uma garantia total de 36 meses.

O Fiat Pulse Audace 2026 realmente está chamando a atenção e trazendo uma oferta muito interessante para quem busca um SUV estiloso, econômico e com bom espaço. Qualquer volta ao volante dele promete ser uma experiência divertida!