Chevrolet Tracker RS tem preço reduzido em R$ 43.001 para PcD

O Chevrolet Tracker RS 2026 chegou com um visual repaginado e várias melhorias que prometem agradar quem gosta de um SUV estiloso e tecnológico. As mudanças são sutis, mas já fazem diferença no olhar. E o melhor: o preço continua bacana.

Para quem está interessado na versão RS 1.2 Turbo AT, o preço na tabela é de R$ 189.540, mas para o público PcD, a alegria é maior, com o valor caindo para R$ 146.539. Isso representa uma economia de nada menos que R$ 43.001! Então, se você ou alguém que você conhece precisa dessa isenção, é uma oportunidade bem convidativa.

Sob o capô, o Tracker RS mantém seu motor 1.2 turbo flex de três cilindros, oferecendo potência de até 141 cv e torque de 22,9 kgfm. A transmissão automática de seis marchas faz seu papel, com o SUV indo de 0 a 100 km/h em apenas 9,7 segundos. Para quem adora acelerar em uma estrada vazia, isso é música para os ouvidos.

Após cinco anos no mercado, o Tracker RS passou por uma atualização visual. A parte da frente ficou mais chamativa, com faróis agora divididos em dois conjuntos: um para as luzes diurnas e setas, e outro para os faróis principais. O para-choque e a grade também receberam uma nova roupagem, dando um ar mais moderno.

Na versão esportiva, a grade e sua divisão vêm em um preto brilhante, acompanhando o emblema da Chevrolet. Na traseira, todos os logotipos têm o mesmo tom escuro, criando um visual mais alinhado e coeso.

Falando em espaço, o Tracker mantém suas dimensões generosas: 4,27 m de comprimento, 1,79 m de largura, 1,62 m de altura e 2,57 m de entre-eixos. Isso significa um bom espaço interno, ideal para quem viaja com amigos ou familiares. O banco traseiro é bem confortável, permitindo que dois adultos de até 1,80 m sentem-se lado a lado sem aperto. E não esqueçamos do porta-malas, que continua com 393 litros, perfeito para carregar tudo que você precisa para uma road trip.

No interior, as novidades ficam por conta do quadro de instrumentos de 8 polegadas, prático e fácil de ler, e da central multimídia de 11 polegadas. Nela, você encontra Android Auto e Apple CarPlay sem fio, além de conexão Wi-Fi, o que é super útil para quem adora estar conectado.

Em resumo, o Tracker RS 2026 traz pequenas, mas significativas melhorias que podem agradar bastante quem está de olho em um SUV com charme e tecnologia. Se você gosta de dirigir e quer um carro que se destaca, vale a pena conferir.