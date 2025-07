Fiat Toro Endurance com desconto de R$ 22,8 mil para CNPJ

A Fiat Toro Endurance está com uma promoção imperdível para quem trabalha com CNPJ, perfeita para microempresas e produtores rurais. Se você tem um CNPJ ativo e a inscrição estadual certinha, pode aproveitar um desconto de respiração! Essa condição especial fica disponível durante todo o mês de julho.

Os interessados podem dar uma passada em qualquer concessionária Fiat para conferir os detalhes. O pessoal lá vai explicar direitinho sobre a documentação necessária e as opções de financiamento que podem ser bem úteis para quem está no ramo. Afinal, saber essas informações na hora de comprar um carro novo faz toda a diferença.

Agora, falando sobre o que a Fiat Toro Endurance oferece, a versão de entrada vem com motor 1.3 turboflex. O preço sugerido é de R$ 157.490, mas com o desconto para CNPJ, você pode levar para casa por apenas R$ 134.653,99, economizando mais de 22 mil reais. É um baita negócio, né? Esses números foram confirmados na concessionária SAVOL, em São Caetano.

Essa picape cheguinha com 6 airbags, o que é um ótimo conforto para a segurança, além de ar-condicionado e uma central multimídia com uma tela touchscreen de 7 polegadas. É tão fácil conectar seu celular via Apple CarPlay ou Android Auto que você nem vai sentir que está dirigindo! E quem nunca ficou se perguntando como seria a vida sem Bluetooth e rádio AM/FM?

Além do mais, a Toro ainda conta com tudo para te ajudar nas estradas, como desembaçador do vidro traseiro e direção elétrica. Viu como é importante ter um carro que combina tecnologia e conforto?

Agora, se você é da turma que adora carregar coisas na caçamba, vai adorar saber que ela possui ganchos para amarração de carga, faróis de LED diurno, sistema Isofix para cadeirinhas e até iluminação interna da caçamba! E, para quem enfrenta trânsito pesado, ela tem piloto automático, ideal para relaxar um pouco em viagens longas.

Falando em conforto e acabamento, o modelo vem com rodas de 16 polegadas, um bom espaço interno no porta-luvas e volante ajustável. E quem tem crianças sabe que um porta-luvas iluminado e ajustado faz a diferença na correria do dia a dia.

Resumindo, a Fiat Toro Endurance combina estilo, funcionalidades e um ótimo desconto, principalmente se você trabalha com CNPJ. Aquela oportunidade que não dá para deixar passar, principalmente com a qualidade que a Fiat mantém nas suas picapes.