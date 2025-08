Fiat Toro 2026 será lançado com item da Ram

Recentemente, a Fiat revelou a nova Toro sem camuflagem, deixando os apaixonados por picapes bem animados. Mesmo que algumas imagens anteriores não tenham mostrado claramente as novidades, agora temos detalhes fresquinhos sobre o facelift.

Na frente, a Toro vem com uma grade novinha, parecida com a de seus SUVs e modelos compactos. É uma solução que traz um ar europeu, com linhas mais retas e novas aberturas laterais, que ajudam a dar um visual mais robusto. Os faróis, que continuam em um formato duplo, agora trazem um design de luz de rodagem diurna todo pixelado, dando aquele charme especial.

Falando das laterais, a grande novidade são as rodas de liga-leve, que vêm em diferentes estilos dependendo da versão. E na traseira, a mudança é bem visível: o para-choque está maior e mais quadrado, harmonizando com as novas aberturas laterais. As lanternas também ganharam um acabamento escurecido que traz um visual mais forte e imponente, algo que todo motorista aprecia, principalmente quem dirige em estradas mais desertas.

Dentro do carro, a principal surpresa fica por conta do freio de estacionamento eletrônico. A Toro era o último modelo da plataforma Small Wide a usar o tradicional freio de mão — então, essa mudança é um grande passo. Além disso, temos algumas atualizações nos revestimentos e na central multimídia, que agora está mais alinhada com as tendências de design dos modelos 2026.

Na parte de motorização, as coisas continuam basicamente as mesmas. A Toro continua com o motor 1.3 turbo flex T270, que entrega até 176 cv e impressionantes 27,5 kgfm de torque, aliado a um câmbio CVT que simula sete marchas. Para os que esperavam um sistema híbrido, a notícia é que isso deve chegar em um momento posterior.

Com tantas atualizações, a Toro se mantém forte no mercado. No primeiro semestre de 2025, a picape emplacou 23.332 unidades, garantindo seu espaço entre os cinco mais vendidos da Fiat, perdendo apenas para Strada, Argo, Mobi e Fastback.

Um aspecto que não dá para esquecer é o cenário competitivo que se aproxima. Com novas picapes da Renault e Volkswagen ao alcance, além da Chevrolet Montana que também está se modernizando, a Toro precisa se destacar ainda mais. E, quem sabe, isso será suficiente para garantir muitos quilômetros de diversão ao volante!