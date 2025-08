Carro transparente da GM é leiloado por R$ 1,6 milhão

Em 1939, a General Motors deixou todo mundo de queixo caído ao apresentar um carro que parecia sair de um filme de ficção científica: o Pontiac Deluxe Six “Ghost Car”. Esse carro tinha uma novidade surpreendente: sua carroceria era feita de Plexiglas, um material que deixava seus componentes internos à mostra. A revelação aconteceu na Feira Mundial de Nova York, dentro do pavilhão “Highways and Horizons”, que mostrava como poderia ser a mobilidade nas próximas décadas.

O design inovador do Ghost Car

A principal graça desse modelo estava em sua carroceria transparente. Isso permitia que o público visse cada detalhe que compunha o carro, desde parafusos a sistemas mecânicos complexos. O uso do Plexiglas foi uma grande sacada da GM, já que esse material, fornecido pela Rohm e Haas, era leve e resistente, características muito valorizadas na época.

Para os amantes de design, o Ghost Car era um verdadeiro espetáculo. Ele trazia um chassi pintado de cobre, um painel cromado e pneus brancos que davam um charme extra ao visual. O volante, feito de baquelite, era uma referência aos plásticos que faziam sucesso na década de 30.

Uma obra de arte funcional

Embora fosse um protótipo, o Ghost Car não era só bonito; vinha equipado com um motor de seis cilindros, transmissão manual de três marchas e freios a tambor. No entanto, ele não foi feito para andar pelas ruas. Seu objetivo era impressionar o público e servir como uma demonstração do que a indústria automobilística poderia se tornar.

Exibição e preservação de um ícone

Após a feira, o Pontiac Ghost Car fez aparições em concessionárias dos Estados Unidos e até no Smithsonian Institution, que é um dos mais renomados complexos de museus do mundo. Para adicionar um pouco de mistério à sua história, uma segunda unidade do Ghost Car foi fabricada em 1940 para a Exposição Golden Gate, mas o destino dela permanece um mistério.

O modelo original foi preservado por décadas, se tornando uma peça de colecionador rara e valiosa. Em 2011, ele foi leiloado por impressionantes US$ 308 mil, ou cerca de R$ 1,6 milhão. Com apenas 135 km rodados, esse carro continua sendo um ícone não apenas da bravura da GM, mas também um marco no mundo do design automotivo.