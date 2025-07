Fiat Toro 2026 realiza testes finais antes do lançamento em agosto

Em breve, a Fiat vai dar um tapa no visual da Toro, trazendo sua segunda reestilização. A picape vai ganhar uma cara nova, mais alinhada com o que a marca já tem lá na Europa. Prepare-se, porque a frente vai estar com uma grade em barras e para-choques mais quadrados. Infelizmente, parece que não teremos motorizações híbridas por enquanto, mas a Toro vai contar com o motor 1.3 turbo e o novo 2.2 turbodiesel.

Recentemente, nosso analista de mercado, Thiago Parísio, conseguiu flagrar a picape ainda camuflada em Pernambuco. Além das mudanças estéticas, a Toro também vai melhorar nos equipamentos. Entre as novidades, podemos esperar um freio de estacionamento eletrônico com função autohold e mais assistência na direção, como piloto automático adaptativo e assistente de faixas. Por dentro, as mudanças devem ser sutis, mas vão incluir novos materiais, cores e texturas que prometem refrescar o ambiente.

Dá pra notar nas imagens que uma nova assinatura luminosa em LEDs vai fazer parte das lanternas. E se você prestar atenção no santantonio, vai perceber que essa é uma versão Toro Ranch, que leva o motor 2.2 turbodiesel — uma novidade que promete deixar a picape ainda mais imponente. A dianteira também vai ganhar alguns centímetros, o que deverá aumentar o comprimento total.

A Toro é um carro muito importante para a Fiat. E não é à toa, afinal, ela é uma das picapes mais vendidas do Brasil. No primeiro semestre de 2025, foram 23.332 unidades emplacadas, colocando a Toro como o quinto modelo mais vendido da marca, atrás apenas da Strada, Argo, Mobi e Fastback.

O lançamento está programado para o início de agosto. E, lembrando que o mercado está se mexendo, também temos novidades vindo de outras montadoras, como a Renault e a Volkswagen. Sem contar a Chevrolet Montana, que também deve trazer atualizações em breve para a linha 2026. Então, fique ligado nas novidades que estão por vir!