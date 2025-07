Ethereum completa 10 anos e Bitybank oferece quiz com prêmio de 1 ETH

O programador russo-canadense Vitalik Buterin sempre buscou um propósito em sua vida. Esse interesse o levou a explorar o funcionamento das criptomoedas, resultando em uma paixão pela tecnologia que sustenta a blockchain. Esse foi o início de uma jornada que culminou na criação da Ethereum, hoje a segunda criptomoeda mais negociada no mundo. Em 2023, a Ethereum completa 10 anos de existência.

Para celebrar essa data importante, o Bitybank, um banco digital pioneiro em criptomoedas no Brasil, lançou a campanha “10 Anos de Ethereum – Desvende, Descubra, Ganhe com o Bitybank”. Essa iniciativa combina aprendizado, gamificação e recompensas em criptoativos, com o objetivo de tornar o universo das criptomoedas mais acessível e atrativo para todos os perfis de investidores.

A participação na campanha é fácil. Entre os dias 1º e 30 de julho, qualquer cliente que realizar uma negociação de R$ 100 ou mais em Ethereum pelo aplicativo do Bitybank terá a chance de participar de um quiz interativo ao vivo. O evento ocorrerá no dia 31 de julho, às 20h, e será transmitido pelo canal do Bitybank no YouTube.

O quiz premiará a pessoa que responder corretamente ao maior número de perguntas no menor tempo com um prêmio de 1 Ethereum, que atualmente vale cerca de US$ 2.700. Mais do que apenas uma promoção, o evento busca criar um ambiente de aprendizado dinâmico e acessível, que ajude na divulgação dos fundamentos e aplicações práticas da Ethereum.

Mayara Caniello, do Bitybank, comenta que a iniciativa visa fazer com que mais pessoas compreendam o potencial da Ethereum e se sintam parte do avanço desse ecossistema. Ela destaca que a educação e o engajamento dos usuários são essenciais para a adoção das criptomoedas.

A campanha também reafirma o compromisso do Bitybank com a democratização da educação financeira no Brasil, especialmente no que diz respeito às criptomoedas. A plataforma oferece uma interface amigável que permite a negociação de Ethereum e mais de 200 outros criptoativos, facilitando o acesso tanto para iniciantes quanto para investidores experientes que desejam operar de forma autônoma.

O Bitybank se destaca como a plataforma nacional com a maior variedade de moedas disponíveis para negociação, além de estar conectado a mais de 30 corretoras para garantir aos usuários acesso aos melhores preços no mercado.

Para obter mais informações sobre a campanha “10 Anos de Ethereum – Desvende, Descubra, Ganhe com o Bitybank”, os interessados podem acessar o site do Bitybank.