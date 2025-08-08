Fiat Toro 2026 chega com aumento de R$ 2 mil e novo visual

Mundo Automotivo

Fiat Toro 2026 estreia com leve alta de R$ 2 mil e visual inspirado no Grande Panda
Quem está pensando em adquirir uma Fiat Toro 2026 pode se preparar para um pequeno reajuste: o preço subiu R$ 2 mil! Essa novidade já está no configurador do site da Fiat. Mas calma, o aumento até faz sentido porque a picape trouxe algumas mudanças que realmente valem a pena conferir.

Dá para notar de cara o visual renovado. O para-choque da frente foi repaginado, agora com um design mais vertical que dá um ar mais forte e robusto. Peter Fassbender, chefe de design da Stellantis na América do Sul, destaca que essas alterações ajudam a SUV a se destacar ainda mais na rua.

As luzes diurnas também ganharam um novo visual em estilo pixelado, algo que já vimos no Cronos. A grade dianteira agora tem um formato trapezoidal que ficou bem chamativo, com 14 barras verticais se destacando. Outra mudança bacana é na traseira: o para-choque também foi atualizado e as lanternas estão mais finas, trazendo um novo desenho interno. Detalhes como a trava da caçamba e a nova logo "Toro" também adicionam um toque especial.

Em termos de motorização, a Toro 2026 mantém os motores da versão anterior. O 1.3 turboflex T270 entrega até 176 cv e um torque de 27,5 kgfm, ideal para quem busca um desempenho eficiente. Já o 2.2 turbodiesel oferece 200 cv, com torque de 45,8 kgfm. E a boa notícia: todas as versões agora vêm com freios a disco nas quatro rodas, o que melhora bastante a segurança e a frenagem.

Confira os preços e as versões da Fiat Toro 2026:

  • Toro Endurance T270 flex – R$ 159.490
    Painel digital de 7", sistema multimídia, rodas de 17", ar-condicionado, e faróis FULL-LED.

  • Toro Freedom T270 flex – R$ 169.490
    Adiciona câmera de ré, volante revestido em couro, ar-condicionado digital e faróis de neblina em LED.

  • Toro Volcano T270 flex – R$ 186.490
    Com tudo da Freedom, vem com retrovisor que escurece automaticamente, bancos com ajuste elétrico e faróis de neblina em LED.

  • Toro Ultra T270 flex – R$ 196.490
    Inclui todos os itens da Volcano e adiciona farol alto automático, capota rígida e frenagem automática de emergência.

  • Toro Volcano TD450 4×4 – R$ 210.490
    Mesma configuração da Volcano flex, mas com motor 2.2 turbodiesel e câmbio automático de 9 marchas.

  • Toro Ranch TD450 4×4 – R$ 228.490
    Baseada na Volcano TD, adiciona acabamento e bancos de couro exclusivos, estribos e detalhes cromados.

Nova tabela de preços da Fiat Toro 2026

VersõesPreço antigoPreço atualReajuste
Endurance T270 Flex AT6R$ 157.490R$ 159.490R$ 2.000
Freedom T270 Flex AT6R$ 167.490R$ 169.490R$ 2.000
Volcano T270 Flex AT6R$ 184.490R$ 186.490R$ 2.000
Ultra T270 Flex AT6R$ 194.490R$ 196.490R$ 2.000
Volcano TD450 Diesel AT9R$ 208.490R$ 210.490R$ 2.000
Ranch TD450 Diesel AT9R$ 226.490R$ 228.490R$ 2.000

Se você já pegou trânsito pesado, sabe como cada detalhe pode fazer toda a diferença no dia a dia. Essas novidades na Toro 2026 prometem agradar, tanto no visual quanto na performance. É aguardar para ver como ela se comporta nas estradas brasileiras!

