Frente fria provoca queda de até 5°C em 34 cidades de MS

Alerta de queda brusca de temperatura no sul de Mato Grosso do Sul

Um alerta sobre uma possível queda de temperatura foi emitido pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) para 34 cidades do sul de Mato Grosso do Sul. A previsão é que as temperaturas despencem entre 3ºC e 5ºC, começando à meia-noite de sexta-feira (8) e se estendendo até às 23h59 do mesmo dia.

O Inmet informa que essa mudança no clima pode representar um leve risco à saúde, especialmente para grupos vulneráveis como crianças, idosos e pessoas que são mais sensíveis ao frio. Por isso, é essencial que a população tome cuidado nesse período.

As recomendações incluem o uso de roupas adequadas para se proteger do frio, a manutenção de ambientes quentes dentro de casa e a evitação de exposição prolongada às temperaturas baixas, especialmente durante as madrugadas e nas primeiras horas da manhã.

O alerta, classificado como grau amarelo, indica um perigo potencial e sugere atenção redobrada, especialmente para atividades ao ar livre ou em locais desprotegidos.

Caso haja algum tipo de emergência, a população pode contatar a Defesa Civil pelo telefone 199 ou o Corpo de Bombeiros pelo 193.

As cidades que estarão sob este alerta incluem: Antônio João, Aral Moreira, Bela Vista, Bonito, Caarapó, Caracol, Coronel Sapucaia, Corumbá, Douradina, Dourados, Eldorado, Fátima do Sul, Glória de Dourados, Guia Lopes da Laguna, Iguatemi, Itaporã, Itaquiraí, Japorã, Jardim, Jateí, Juti, Laguna Carapã, Maracaju, Mundo Novo, Naviraí, Nioaque, Paranhos, Ponta Porã, Porto Murtinho, Rio Brilhante, Sete Quedas, Tacuru, Vicentina e Amambai.

Embora o risco seja considerado leve, o Inmet reforça a importância de seguir essas orientações para evitar possíveis problemas de saúde relacionados ao frio.