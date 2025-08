Fiat Toro 2026 chega às concessionárias antes da pré-venda

A nova Fiat Toro 2026 já está começando a dar as caras nas concessionárias antes do lançamento oficial, que vai rolar no dia 12 de agosto. Um clique do Helio Garcia, publicado pelo Stellantis Clube no Instagram, flagrou a versão Ranch estacionada em uma loja, mostrando um visual bem renovado da picape. As linhas agora estão mais quadradas e robustas, deixando a Toro com um ar mais imponente.

Dá para ver que a Fiat fez algumas mudanças na parte da frente. O para-choque foi redesenhado e ganhou uma nova grade que tem inspiração no Grande Panda. A entrada de ar inferior também ficou maior e os faróis têm uma moldura nova. As luzes diurnas seguem em LED, mas agora com um design que parece mais moderno e atualizado.

Na traseira, as novidades são as lanternas em LED, que estão mais finas, e um para-choque que chega com detalhes verticais bem interessantes. A tampa da caçamba ganhou um novo vinco horizontal, e as rodas também estão com um visual diferente, trazendo um toque mais atual ao modelo.

Por dentro, a atualização é mais sutil, mas ainda bacana. A central multimídia agora está em posição vertical, o que pode facilitar a vida de quem gosta de tecnologia no painel. O botão para o freio de estacionamento eletrônico, que também tem função auto hold, é uma mão na roda para quem enfrenta o trânsito pesado. As saídas de ar ganharam novas molduras e até a manopla do câmbio foi redesenhada, trazendo um ar mais moderno para a cabine.

Se você está de olho nas vendas, a Toro emplacou 23.332 unidades entre janeiro e junho de 2025, seguindo como uma das campeãs de vendas da Fiat, perdendo apenas para a Strada, Argo, Mobi e Fastback. Com essa reestilização, a marca busca manter a boa posição frente aos concorrentes.

E a situação vai ficar ainda mais acirrada com os novos rivais que estão chegando. Modelos como a Volkswagen Udara e a Renault Niagara prometem dar trabalho no segmento. E não podemos esquecer que a Chevrolet Montana também vai trazer novidades para a linha 2026.

Com essas mudanças, a Fiat quer consolidar a Toro como uma das principais escolhas no mundo das picapes médias. Um visual mais moderno e novas tecnologias estão no pacote, já preparando o terreno para a eletrificação que vem a caminho no ano que vem.

Uma grande novidade, que deve chegar em 2026, é a motorização híbrida leve. O sistema MHEV de 48 volts vai combinar um motor 1.3 turbo com dois motores elétricos – um no lugar do alternador e outro ligado ao câmbio automatizado E-DCT. A promessa é que isso ajude a reduzir o consumo, especialmente no trânsito pesado, algo que já acontece no Jeep Renegade.

Mas para quem gosta de força, a Toro continuará oferecendo o novo motor 2.2 Multijet II turbo diesel. Esse motor entrega 200 cv e 45,9 kgfm de torque, sempre com um câmbio automático de nove marchas e tração 4×4. Segundo a fábrica, a bicha acelera de 0 a 100 km/h em apenas 9,8 segundos e pode alcançar até 201 km/h, fazendo até 13,6 km/l na estrada. Legal, né?