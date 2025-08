Atacadão disponibiliza 20 oportunidades de emprego em Boa Vista

Oportunidades de Emprego no Atacadão em Boa Vista

Roraima, julho de 2025 – A rede Atacadão, que atua em todas as regiões do Brasil, está com 20 vagas de emprego abertas em Boa Vista, capital de Roraima. As oportunidades estão disponíveis nas lojas localizadas nos bairros Centenário e Cauamé.

As vagas são para diversos cargos, incluindo operador(a) de caixa, repositor(a) nas seções de açougue, padaria e frios, além de fiscal de prevenção. Para se candidatar, o interessado deve ter o ensino médio completo e pelo menos 18 anos. Não é necessário ter experiência anterior, o que é uma boa chance para quem está em busca do primeiro emprego ou deseja retornar ao mercado de trabalho.

Além do salário, a empresa oferece uma série de benefícios. Os contratados terão direito a refeição no local, vale-transporte ou estacionamento gratuito, assistência médica e odontológica, seguro de vida, auxílio-creche e kit enxoval. Também estão disponíveis benefícios como TotalPass, cartão de crédito do Atacadão, kit de Boas Festas, premiação anual, reembolso para estudos universitários e licenças maternidade e paternidade ampliadas. Os funcionários ainda poderão contar com convênios com o Sesc.

Os interessados em se candidatar devem levar o currículo pessoalmente a uma das lojas do Atacadão, de segunda a sexta-feira, entre 9h e 16h, até o final de agosto.

Informações das Lojas:

Atacadão Boa Vista – Centenário

Avenida Brasil, 2516 – Centenário – Boa Vista/RR

Atacadão Boa Vista – Cauamé

Avenida João Alencar, 2261 – Cauamé – Boa Vista/RR

Essa é uma oportunidade valiosa para quem busca um novo emprego na região.