Fiat Toro Ranch: novo preço para CNPJ em agosto

A Fiat está lançando uma oportunidade imperdível para quem busca uma picape robusta e cheia de estilo. A nova Fiat Toro Ranch Turbo Diesel 2.2, ano/modelo 2025, na clássica cor Azul Jazz, chegou com um preço especial para vendas diretas. Mas atenção, essa oferta é voltada para microempresas e produtores rurais com CNPJ ativo e documentação em dia.

Se você não se enquadra nesses grupos, fica a frustração… A promoção não vale para pessoas físicas, taxistas ou empresas que não sejam classificadas como microempresas. O preço promocional vai até o dia 5 de agosto de 2025, mas há boas chances de ser estendido até o final do mês.

Agora, vamos falar de números: a versão Ranch 2.0 turbodiesel tem preço cheio de R$ 227.480, mas empresas e produtores conseguem comprá-la por R$ 188.990. Isso representa um desconto considerável de R$ 38.490. Vale lembrar que esses valores podem variar dependendo da região e da concessionária.

One thing is for sure, a Fiat Toro está na liderança! De acordo com a Fenabrave, a picape foi a mais vendida no segmento de intermediárias no primeiro semestre do ano, com impressionantes 23.332 unidades emplacadas. O segundo lugar ficou com a Ram Rampage (11.428 unidades) e a terceira posição foi da Chevrolet Montana, que vendeu 10.126.

Sob o capô, a Toro Ranch não decepciona. Ela vem equipada com um motor 2.0 turbo diesel de quatro cilindros, que entrega 170 cv a 3.750 rpm, e torque de 35,7 kgf.m a partir de 1.750 rpm. E se você se preocupa com o consumo, saiba que ela faz cerca de 10 km/l na cidade e até 12,5 km/l na estrada. Quem já pegou um trânsito pesado sabe o quanto isso pode fazer diferença no fim do mês!

A central multimídia da Toro Ranch é outra atração à parte, com tela de 10” sensível ao toque e compatibilidade com Apple CarPlay e Android Auto sem fio. Além disso, o painel digital de 7” e recursos de som são um verdadeiro show à parte para quem ama boa música enquanto dirige.

E o conforto? A picape oferece um ar-condicionado digital dual zone, bancos em couro marrom, ajuste elétrico do banco do motorista e um painel que combina estilo e funcionalidade. Não é à toa que muitas pessoas a consideram a escolha perfeita para quem vive na correria do dia a dia, mas não abre mão do conforto.

Além disso, a Fiat Toro vem recheada de tecnologia e segurança. Os faróis de neblina em LED, seis airbags e a câmera de ré ajudam muito a garantir que você chegue ao seu destino em segurança.

Espere! Não se esqueça dos detalhes práticos como os ganchos Isofix para cadeirinhas infantis, monitoramento da pressão dos pneus e iluminação interna da caçamba.

Apenas uma passada rápida nas condições de venda: a picape Ranch 2.0 turbodiesel está com preços diferenciados para CNPJ e PR, com uma diferença de R$ 38.490 em relação ao preço geral.

Se você tem uma microempresa ou é um produtor rural, essa pode ser a sua chance de levar para casa uma picape que combina potência, conforto e tecnologia num pacote só. Boa sorte na sua escolha!