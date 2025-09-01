Fiat Titano Ranch tem desconto de R$ 52.965 para CNPJ em setembro

A Fiat trouxe novidades para a linha 2026 da sua picape, a Titano Ranch Multijet Turbodiesel. Se você curte um bom desempenho e conforto ao dirigir, fique ligado! Essa versão 2025/2026, na elegante cor Preto Vulcano e sem opcionais, está com preço especial de R$ 233.024,65, uma boa economia em relação ao preço original de R$ 285.990,00. Mas é bom avisar: essa oferta é exclusiva para microempresas e produtores rurais. Ou seja, se você tem CNPJ e faz parte dessa categoria, vale dar uma conferida.

Infelizmente, a promoção não é válida para compras de pessoas físicas, PCD, taxistas e empresas que não sejam microempresas. E, a cereja do bolo é que o desconto só se estende até 03 de setembro de 2025. Por isso, se você está pensando em adquirir uma picape, essa pode ser a sua chance.

A grande estrela dessa linha é o motor 2.2 turbodiesel Multijet. Essa belezinha já é famosa em outros modelos, como o Jeep Commander e a Fiat Toro. Com 200 cv de potência e 45,9 kgfm de torque nas versões automáticas, é mais que suficiente para encarar qualquer estrada. Nas manuais, o torque é um pouco menor, mas ainda assim, garante uma performance digna.

Outro ponto que merece destaque é a transmissão automática: agora com 8 marchas! Isso significa que as acelerações ficaram ainda mais rápidas, passando de 0 a 100 km/h em apenas 9,9 segundos. Quem já enfrentou o trânsito pesado sabe a importância de uma troca de marchas rápida para facilitar a vida. Além disso, o consumo na estrada pode chegar a 10,8 km/l, o que é bem convidativo.

Entre as características que vão fazer você se sentir em casa na Titano Ranch, destacam-se os 6 airbags, ar-condicionado digital Dual Zone e os bancos de couro com ajuste elétrico para motorista e passageiro. O carro também conta com uma central multimídia com tela de 10″ e compatibilidade com Apple CarPlay e Android Auto. Quem gosta de tecnologia no volante certamente vai apreciar essa funcionalidade.

E tem mais! A Titano vem equipada com câmera 360° Off-road, que facilita em manobras em terrenos difíceis—quem já tentou estacionar em lugares apertados sabe como isso pode ajudar! Outros recursos incluem faróis de neblina com detalhes cromados e faróis diurnos em LED, que são sempre um charme à parte.

Se você preza por segurança, vai gostar de saber que conta com um sistema de assistência autônoma ADAS. Isso inclui coisas como piloto automático adaptativo e alerta de colisão frontal. Ideal para quem faz longas viagens e deseja um pouco mais de segurança a bordo.

Agora, vamos ao que interessa: os preços. Para resumir, a configuração Ranch, que custa R$ 285.990,00 no geral, está saindo por R$ 233.024,65 para o CNPJ. Uma economia de mais de R$ 52.965,35, que pode fazer a diferença no seu orçamento.

Enfim, a Fiat Titano Ranch é uma opção valiosa para quem procura um veículo potente, seguro e tecnológico para o dia a dia. Se você está de olho nessa picape, não esqueça de avaliar as condições e aproveitar a oferta!