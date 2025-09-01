Fiat Pulse Impetus tem redução de R$ 22,2 mil para CNPJ em setembro

O Fiat Pulse Impetus TURBO 200 MHEV AT FLEX, do ano/modelo 2025/2026, é uma opção interessante para quem busca estilo e eficiência. Com uma pintura diferenciada em Branco Banchisa e teto Preto Vulcano, ele está disponível por R$ 124.757,76 à vista — uma verdadeira pechincha diante do preço original de R$ 146.990,00. Mas atenção: essa oferta é só para quem tem CNPJ, como microempresas e produtores rurais. Em outras palavras, pessoas físicas não entram nessa.

A promoção é válida até 4 de setembro de 2025, então é bom ficar de olho. As condições podem variar dependendo da região e dos opcionais que você escolher, mas você pode conferir tudo com calma no site da Fiat.

### O que esperar do Fiat Pulse Impetus?

Nos concessionários Fiat pelo Brasil, você pode tirar todas as dúvidas sobre a compra, documentos necessários e opções de financiamento para empresas. O Pulse Impetus não decepciona quando o assunto é tecnologia e segurança. Ele vem equipado com ADAS (sistemas avançados de assistência ao condutor), que incluem:

– AEB (Frenagem Autônoma de Emergência)

– LDW (Alerta de Mudança Involuntária de Faixa)

– AHB (Comutação Automática de Farol Alto)

Além disso, são 4 airbags, ar-condicionado automático e digital, bancos em couro e muito mais. Quem dirige em ambientes urbanos sabe como esses recursos fazem a diferença!

### Conforto e Conectividade

Vamos falar sobre a central multimídia. Com uma tela de 10,1″ touchscreen, ela oferece Apple CarPlay e Android Auto sem fio, além de comandos de voz para você não tirar as mãos do volante. Um baita detalhe para quem é apaixonado por música! E para os amantes de tecnologia, a câmera traseira em alta definição é uma mão na roda, especialmente para manobras em espaços apertados.

E não para por aí! O Fiat Pulse também traz direção elétrica, gancho para fixação de cadeirinhas infantis, faróis diurnos em LED e rodas de liga leve R17. Essas pequenas funções cotidianas contribuem para uma experiência de direção muito mais prazerosa.

### Desempenho e Economia

No coração do Fiat Pulse Impetus Turbo está um motor 1.0 turbo flex de três cilindros. Ele entrega até 130 cv e 20,4 kgfm de torque, acoplado a um câmbio automático CVT que simula sete marchas. Essa combinação garante um bom desempenho tanto na cidade quanto na estrada.

E se você tem preocupação com o meio ambiente, fique tranquilo. O sistema híbrido leve (MHEV) ajuda a economizar combustível. De acordo com o Inmetro, os números de consumo são bem competitivos: 13,4 km/l na cidade e 14,4 km/l na estrada com gasolina, caindo para 12,1 km/l na cidade e 14,4 km/l com etanol.

### Preços e Vantagens

Então, como fica o preço para empresas? O Fiat Pulse Impetus Turbo, que custa R$ 146.990,00 na tabela, sai por R$ 124.757,76, um desconto de R$ 22.232,24. Agora, fica a dica: essa é uma excelente oportunidade para quem precisa de um carro que una desempenho, conforto e um bom custo-benefício. Se você está pensando em adquirir um, talvez seja a hora de agir e pesquisar direitinho nas concessionárias mais próximas!