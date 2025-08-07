Fiat Strada Freedom com desconto de R$ 19,6 mil para CNPJ

A Fiat Strada está com uma oferta muito interessante para quem precisa de um carro prático e robusto, especialmente para negócios. A versão Freedom com cabine simples é a estrela do momento, atraindo a atenção de empresas e produtores rurais. E vamos falar das condições especiais que estão dando um empurrãozinho nessa nova aventura sobre rodas.

Essa Strada Freedom acomoda até duas pessoas e é perfeita para quem precisa de um veículo para uso diário, carregando tudo e todos com eficácia. O modelo aguenta até 720 kg de carga na caçamba, que tem um impressionante volume de 1.354 litros. Imagina a quantidade de equipamentos ou mercadorias que você pode trazer dessa forma!

Mas atenção! Essa promoção não vale para pessoas que compram veículos por deficiência, taxistas ou empresas de locação. Você pode aproveitar essa chance fantástica entre 3 de julho e 11 de agosto de 2025, ou até que as 20 unidades disponíveis sejam vendidas. Melhor correr!

O financiamento pode ser feito através do BNDES FINAME, que oferece condições especiais para quem quiser investir em um modelo de fabricação nacional, perfeito para quem precisa de um carro que trabalhe tanto quanto você.

Sob o capô, a Fiat Strada Freedom é equipada com um motor 1.3 GSE Flex, que dá conta do recado com até 107 cv com etanol e 98 cv com gasolina. É aquele tipo de motor que não te deixa na mão, especialmente quando você está encarando uma subida cheia de carga.

Entre os equipamentos que vêm de série, você encontra direção elétrica, ar-condicionado e freios ABS. Isso tudo proporciona uma condução mais tranquila e segura, especialmente em viagens longas ou em dias quentes. Os bancos em tecido cinza adicionam um toque de conforto, enquanto o sistema Isofix para cadeirinhas infantis é sempre um bom ponto.

Se você já passou por estresse na estrada por causa de carga solta, vai adorar os ganchos na caçamba, que ajudam a manter tudo no lugar. E os retrovisores elétricos? Uma mão na roda na hora de manobrar.

De acordo com dados da Fenabrave, a Strada se destacou no primeiro semestre de 2025, somando 62.703 emplacamentos. Ela realmente conquistou o coração dos brasileiros, superando concorrentes como o Volkswagen Polo e o T-Cross.

Se você ficou curioso e está pensando em como isso se traduz em preço, a versão Freedom 1.3 CP que normalmente custa R$ 118.990,00, nesse esquema especial para CNPJ, sai por R$ 99.356,65. Isso significa um desconto bacana de R$ 19.633,35, um ótimo negócio para quem precisa de um carro que faz o trabalho pesado.