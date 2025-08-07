OpenAI oferece ChatGPT ao governo por um real

A OpenAI anunciou que fornecerá seu produto ChatGPT Enterprise para agências federais dos Estados Unidos por apenas 1 dólar durante o próximo ano. Essa iniciativa visa disponibilizar a tecnologia da empresa para os trabalhadores do ramo executivo do governo praticamente sem custo.

Nos últimos meses, a OpenAI tem buscado fortalecer suas relações com legisladores e reguladores. Para isso, planeja abrir seu primeiro escritório em Washington, D.C., no início do próximo ano.

Por meio do ChatGPT Enterprise, as agências participantes terão acesso a modelos avançados de inteligência artificial. Além disso, elas poderão aproveitar uma funcionalidade chamada Advanced Voice Mode por um período extra de 60 dias. Esta ação é resultado de uma parceria com a Administração de Serviços Gerais dos EUA (GSA).

A OpenAI comentou que sua missão é ajudar o governo a melhorar o funcionamento dos serviços, tornando-os mais rápidos, fáceis e confiáveis. Em junho, a empresa já havia lançado um programa chamado OpenAI for Government e, recentemente, recebeu um contrato de até 200 milhões de dólares do Departamento de Defesa dos Estados Unidos.

Enquanto isso, a OpenAI está em conversações com investidores sobre uma possível venda de ações, com uma avaliação estimada em cerca de 500 bilhões de dólares. Em março, a empresa havia anunciado uma rodada de financiamento de 40 bilhões de dólares, estabelecendo um novo recorde para captação de recursos no setor de tecnologia privada, com uma avaliação de 300 bilhões de dólares.

Essa estratégia de parceria com o governo e o investimento em projetos de inteligência artificial pode abrir novos caminhos para a OpenAI em suas operações e expansão no mercado.