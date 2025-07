Fiat Strada e vw Polo competem pela liderança de vendas

Estamos quase no final de julho e, adivinha só? A corrida pelos carros mais vendidos está pegando fogo! Se você é fã de automóveis, não tem como não se animar com esses números. A Fenabrave, que registra os emplacamentos dos veículos, revelou que a diferença entre o Fiat Strada e o VW Polo é de apenas 175 unidades! O Strada lidera com 11.626 emplacamentos, enquanto o Polo vem logo atrás, com 11.451. E, só para deixar ainda mais emocionante, ambos venderam mais de 500 carros só no dia 29!

Falando em disputa, a briga pelo terceiro lugar também está acirrada. O Fiat Argo, com 8.438 emplacamentos, está só um pouquinho à frente do VW T-Cross, que ficou com 8.254 unidades e é o grande campeão entre os SUVs. Se você já pegou uma estrada cheia de curvas, sabe como ter um SUV ágil pode ser um diferencial. Ah, e não podemos esquecer do Hyundai Creta, que está dando um showzinho com quase 400 emplacamentos em um único dia, totalizando 6.804. Definitivamente, ele não quer ficar de fora do top 5!

Ranking dos Carros Mais Vendidos em Julho

Os números estão falando mais alto, e aqui vai a lista dos protagonistas:

Fiat Strada – 11.626 VW Polo – 11.451 Fiat Argo – 8.438 VW T-Cross – 8.254 Hyundai Creta – 6.804 Fiat Mobi – 6.735 Chevrolet Onix – 6.729 Toyota Corolla Cross – 5.961 Nissan Kicks – 5.667 Fiat Fastback – 5.348

Como dá para perceber, a disputa pela 6ª colocação está bem próxima, com apenas seis unidades separando o Fiat Mobi do Chevrolet Onix. E olha, pode acreditar: quem já passou por trânsito pesado sabe como um carro que responda bem nas acelerações faz toda a diferença.

Ainda no top 10, o Toyota Corolla Cross se destacou com quase 6 mil emplacamentos, enquanto o Nissan Kicks, impulsionado pela nova geração, chegou na 9ª posição. O Fiat Fastback também está entre os queridos, com 5.348 unidades.

Desempenho dos Demais Modelos

Logo abaixo, temos o Chevrolet Tracker com 5.279, que, mesmo sem estar nas primeiras colocações, ainda mostra que pode dar guerra até o fim do mês. Acredite, um carro que combine conforto e eficiência realmente faz sucesso! Por outro lado, o Hyundai HB20, que já foi um querido, está apenas em 15º lugar, com 4.796.

E não vamos deixar de falar do GWM Haval H6, que se destacou no top 25 com 2.806 unidades, principalmente por causa da versão One, que surgiu abaixo de R$ 200 mil.

Estamos acompanhando essa disputa de perto, e com certeza, os números vão continuar mudando até a última hora. Cada unidade vendida conta muito, e a cada dia os modelos mostram mais do que são capazes nas nossas estradas. Seja na cidade ou na estrada, o importante é estar sempre preparado e apreciar cada momento ao volante!