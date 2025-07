Estrangeiros retiram R$ 86,8 milhões da bolsa em 28 de julho

Na segunda-feira, 28 de julho, ocorreram movimentos significativos no mercado financeiro brasileiro. Os investidores estrangeiros retiraram R$ 86,8 milhões do segmento secundário da B3, que reúne ações já listadas. Nesse mesmo dia, o índice Ibovespa, que mede o desempenho das ações mais negociadas na bolsa, apresentou uma queda de 1,04%. Essa saída de capital resultou em um déficit mensal acumulado de R$ 5,7 bilhões para os investidores não residentes, embora o saldo total do ano siga positivo, com um total de R$ 20,6 bilhões.

Os investidores institucionais, que incluem fundos de pensão e outras entidades financeiras, também mostraram uma tendência de retirada. No mesmo dia, eles retiraram R$ 76,1 milhões, fazendo com que o superávit mensal desses investidores caísse para apenas R$ 18,9 milhões. No acumulado do ano, esses investidores enfrentam um saldo negativo de R$ 30 bilhões.

Por outro lado, os investidores individuais, que são pessoas físicas que atuam no mercado, apresentaram um comportamento diferente. Eles aportaram R$ 11,5 milhões na B3 na mesma data, o que elevou o superávit total de julho para R$ 904,7 milhões. No acumulado do ano de 2025, os investidores individuais também estão em uma situação mais favorável, com um saldo positivo de R$ 7,3 bilhões.

Essas informações refletem a dinâmica atual da B3 e os diferentes comportamentos entre os diversos tipos de investidores no mercado ações.