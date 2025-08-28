Fiat reduz preço do Fiorino em R$ 19.050 para CNPJ

O Fiat Fiorino Endurance 1.3 Flex, ano/modelo 2025/2026, está com uma oferta imperdível! A versão na cor Branco Banchisa, sem opcionais, foi de R$ 126.990,00 para R$ 107.940,00 se você pagar à vista. Mas atenção, essa promoção é exclusiva para compras feitas no formato de vendas diretas e apenas para pessoas jurídicas que operem no transporte de passageiros ou transporte escolar.

Infelizmente, a promoção não é válida para pessoas físicas, frotistas ou locadoras. E você precisa ficar de olho: essa condição especial é válida entre 21/08/2025 e 03/09/2025 ou até acabar o estoque, que é limitado a apenas 20 unidades. Então, não deixe para depois!

O Fiorino vem com um motorzinho 1.3 Firefly bem potente, entregando até 107 cv quando abastecido com etanol e 98 cv com gasolina. O torque atinge 13,2 kgfm a 4.250 rpm, e mesmo sem mudanças no câmbio, o desempenho é bem satisfatório. Ele faz de 0 a 100 km/h em apenas 11,5 segundos, uma melhora considerável em relação à versão anterior, que fazia mais de 13 segundos. Agora, a velocidade máxima é de 170 km/h, ideal para quem precisa fazer entregas rápidas.

E a economia? Com etanol, você consegue 8,7 km/l na cidade e 9,6 km/l na estrada. Usando gasolina, esses números sobem para 12,4 km/l na cidade e 13,6 km/l na estrada. É claro que a capacidade de carga é um grande atrativo; o Fiorino suporta até 650 kg e tem um generoso espaço de 3,3 m³ no compartimento.

Quando se trata do conforto, o Fiorino não decepciona. Vem equipado com ar-condicionado, apoios de cabeça dianteiros ajustáveis, bancos revestidos em tecido e cintos de segurança retráteis. Além disso, conta com direção elétrica e controle eletrônico de aceleração, que ajudam bastante na condução, especialmente em ambientes urbanos.

Na segurança, ele traz controle eletrônico de estabilidade, faróis de neblina, ganchos para amarrar carga e airbags para motorista e passageiro. Ah, e os freios ABS com EBD são essenciais, principalmente para quem costuma enfrentar trânsito pesado. Outro detalhe bacana é o sistema de monitoramento de pressão dos pneus, que ajuda a evitar surpresas na estrada.

Por dentro, o Fiorino é prático: tem hodômetro digital, iluminação no compartimento de carga e luzes diurnas de segurança, que são úteis para quem precisa de visibilidade extra. Para facilitar as viagens, é sempre bom lembrar que o ajuste da altura do volante e o vidro elétrico com função one-touch são muito convenientes.

E se você está em busca de um veículo que combine economia, espaço e versatilidade, o Fiat Fiorino Endurance pode ser uma excelente escolha.