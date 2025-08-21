Fiat reduz preço do Cronos Drive 1.0 em até R$ 18 mil para PcD

O Fiat Cronos Drive 1.0 MT Flex, ano/modelo 2025/2026, na vibrante cor vermelho Montecarlo e sem opcionais, está com uma promoção bacana para pessoas com deficiência (PCD). Essa oferta vai até 30/08/2025 e garante isenção integral do IPI e ICMS proporcional nas vendas diretas. Além disso, é importante destacar que essa versão de entrada vem com câmbio manual e um espaço de 525 litros no porta-malas — aquele espaço extra que sempre faz falta em viagens.

Agora, falando de preços, a versão Drive 1.0 sai por R$ 106.990,00 para o público em geral. Para quem se encaixa nas condições de PCD, o valor é R$ 88.990,00, uma economia de R$ 18.000,00. Esses valores são uma média que você encontra em sites como a Fipe e o site da Fiat, mas é bom ficar de olho, pois podem variar de acordo com a região e a concessionária.

Quando a gente olha para o motor desse sedan, o 1.0 Firefly, não podemos esquecer que ele entrega até 75 cavalos de potência e 10,7 kgfm de torque, bem acompanhados de um câmbio manual de cinco marchas. A praticidade aliada a uma entrega eficiente de potência é um detalhe que o motorista pode sentir durante a direção.

Em termos de economia, segundo o Inmetro, esse carro faz uma média de 9,7 km/l na cidade e 11,2 km/l na estrada com etanol. E se você optar pela gasolina, a eficiência melhora, chegando a 13,4 km/l em áreas urbanas e 15,9 km/l nas rodovias — perfeito para aquela viagem de fim de semana ou apenas enfrentar o trânsito do dia a dia.

Agora, falando um pouco sobre o mercado, de janeiro a julho de 2025, o Fiat Cronos emplacou 16.447 unidades. Embora firme no mercado, ele não chegou a superar alguns rivais, como o Volkswagen Virtus, que vendeu 21.036 unidades, e o Chevrolet Onix Plus, que liderou com 24.668 emplacamentos. Isso é interessante, porque cada modelo tem seu espaço e apelo entre os motoristas.

A versão 2026 do Fiat Cronos tem um bom conjunto de equipamentos. Conta com rodas de aço estampado 6.0 x 15″ com calotas, sensor de estacionamento traseiro com visualizador gráfico e ar-condicionado. Sem contar com um banco do motorista que tem regulagem de altura — super prático para ajustar a posição ao seu jeito.

Além disso, ele vem equipado com uma central multimídia Uconnect de 7″ com touchscreen, perfeito para quem ama música e conectividade. A possibilidade de espelhamento sem fio para Android Auto e Apple CarPlay mostra que a Fiat tá atenta às necessidades dos motoristas modernos. Tem ainda Bluetooth, duas entradas USB, reconhecimento de voz e ganchos Isofix para cadeirinhas infantis. Sem esquecer da iluminação no porta-malas, que ajuda bastante em noites escuras.

Para você que está pensando em como fica a compra com descontos, aqui estão os preços resumidos: