O alimento considerado o mais saudável do mundo, segundo especialistas

Manter uma alimentação saudável é essencial para quem quer ter mais disposição e qualidade de vida. Além de fornecer energia, certos alimentos podem fortalecer funções importantes do nosso corpo. A combinação ideal de frutas, grãos, carnes e verduras pode trazer resultados ainda melhores, e alguns itens se destacam por seus benefícios.

Recentemente, em março deste ano, especialistas da Mayo Clinic, que é bem renomada em pesquisas médicas nos Estados Unidos, divulgaram uma lista com os 10 melhores alimentos para incluir na dieta. O primeiro lugar foi uma surpresa: as amêndoas.

Isso mesmo! As amêndoas foram eleitas como um dos alimentos mais saudáveis, superando até frutas, como a maçã, e verduras, como o brócolis e o espinafre. O que torna as amêndoas tão especiais? Elas são uma excelente fonte de gorduras saudáveis, proteínas, fibras, vitaminas e minerais. Além disso, ajudam a manter a saúde cardiovascular, o controle da glicemia e a gestão do peso.

Alimentos mais saudáveis: confira os demais itens da lista

Além das amêndoas, a lista da Mayo Clinic trouxe outros alimentos que também são considerados super saudáveis. Vamos conferir:

Maçã: cheia de fibras, antioxidantes e vitaminas, é uma ótima escolha para o lanche.

cheia de fibras, antioxidantes e vitaminas, é uma ótima escolha para o lanche. Mirtilo: esses pequenos frutos têm propriedades anti-inflamatórias e são ricos em antioxidantes.

esses pequenos frutos têm propriedades anti-inflamatórias e são ricos em antioxidantes. Brócolis: além de serem ótima fonte de fibras, também oferecem várias vitaminas e minerais.

além de serem ótima fonte de fibras, também oferecem várias vitaminas e minerais. Feijão vermelho: excelente opção de proteína, com muitas fibras e minerais essenciais.

excelente opção de proteína, com muitas fibras e minerais essenciais. Salmão: uma das melhores fontes de ácidos graxos ômega-3, proteínas e vitamina D.

uma das melhores fontes de ácidos graxos ômega-3, proteínas e vitamina D. Espinafre: com um alto teor de minerais e vitaminas, é um verdadeiro ‘superalimento.’

com um alto teor de minerais e vitaminas, é um verdadeiro ‘superalimento.’ Batata doce: rica em fibras, vitaminas e minerais que fazem bem para o corpo.

rica em fibras, vitaminas e minerais que fazem bem para o corpo. Sucos de vegetais: dependendo dos ingredientes, podem ser verdadeiras bombas de vitaminas e antioxidantes.

dependendo dos ingredientes, podem ser verdadeiras bombas de vitaminas e antioxidantes. Gérmen de trigo: ele é carregado de fibras, vitaminas e proteínas.

Esses alimentos são exemplos da variedade que você pode incluir na sua dieta para torná-la mais equilibrada e nutritiva. Pequenas mudanças podem fazer uma grande diferença na sua saúde.