Fiat reduz preço da Toro Endurance 2026 em R$ 21,3 mil

Fiat abate preço da Toro Endurance 2026 em R$ 21,3 mil para CNPJ em setembro
A Fiat Toro Endurance TURBO 270 FLEX, ano/modelo 2025/2026, apareceu com uma oferta especial que vai deixar muitos motoristas de queixo caído. Com a elegância do Vermelho Colorado e sem opcionais, o preço fez uma bela redução: de R$ 159.490,00 para R$ 137.958,85. Mas atenção, essa oportunidade é direcionada apenas a microempresas e produtores rurais com registro ativo no CNPJ e inscrição estadual vigente. E vale lembrar que essa promoção é só até o início de setembro!

Se você é pessoa física, PCD, taxista ou de alguma empresa que não se encaixa nesse perfil, infelizmente, esses descontos não se aplicam a você. E só para aumentar a tensão: depois de comprar, há uma regra que permite a revenda da picape apenas após 12 meses. Os preços podem variar dependendo da região, da cor e dos opcionais que você escolher, então fique ligado!

Entre janeiro e agosto de 2025, as vendas de picapes andaram bem movimentadas. A Chevrolet Montana, por exemplo, registrou 13.443 unidades vendidas. No entanto, a Fiat Toro ainda lidera o jogo com 30.501 emplacamentos, seguida pela Ram Rampage, que emplacou 15.356 veículos. A Renault Oroch também fez bonito, vendendo 7.582 unidades no mesmo intervalo.

Quando falamos da Toro Endurance, o motor não decepciona. Com o 1.3 GSE T4, que tem quatro cilindros e 16 válvulas, você vai sentir a potência de 176 cv na hora de acelerar. E com um torque de 27,5 kgfm, a resposta é bem ágil, ideal para quem curte um passeio mais animado. O motor aceita tanto gasolina quanto etanol, e está acoplado a um câmbio automático de seis marchas, o que facilita muito nas subidas e no trânsito em geral — quem já ficou preso no engarrafamento sabe bem a importância de ter um câmbio responsivo.

Em termos de dimensões, a Toro 2026 não muda muito em relação ao modelo anterior. Com 4,95 m de comprimento, 1,85 m de largura, 1,68 m de altura e um entre-eixos de 2,99 m, ela continua a ser uma opção robusta. A caçamba oferece uma capacidade boa de 937 litros, enquanto a versão Endurance T270 Flex AT6 aguenta até 750 kg de carga, perfeita para quem precisa de um veículo versátil para trabalho ou lazer.

Entre os itens de série, a Fiat Toro Endurance vem equipada com capota marítima, freio de estacionamento eletrônico com Auto Hold e um cluster digital de 7 polegadas. A central multimídia também tem suas 7 polegadas e oferece uma experiência de som melhorada com dois tweeters. O volante multifuncional é bem prático, com regulagens de altura e profundidade, enquanto o desembaçador do vidro traseiro e o ar-condicionado garantem conforto em qualquer situação.

Na parte da segurança e comodidade, você também encontra gancho universal para fixaçao de cadeira infantil, tampa traseira com abertura elétrica e direção elétrica. Os retrovisores e vidros são elétricos com inclinação para facilitar a manobra. Ah, e para os mais tranquilos, o controle de cruzeiro e os seis airbags oferecem uma segurança extra na estrada.

Para você que está de olho na Toro Endurance, confira uma tabela com alguns detalhes do modelo e os preços a vista. Boa sorte na sua escolha!

