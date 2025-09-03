Dupla militar renova pacto e reacende temor de nova guerra mundial

A Rússia e a China estão passando por um momento marcante na sua colaboração militar, realizando uma operação inédita no Pacífico. Esses exercícios, que contam com a participação de submarinos híbridos diesel-elétricos, aconteceram em áreas estratégicas próximas ao Mar do Japão e ao Mar da China Oriental.

Esse movimento representa um passo importante na parceria entre os dois países, que, num cenário global tenso, buscam se firmar como potências dominantes na região da Ásia-Pacífico.

Ampliação das patrulhas navais

A aliança militar entre as marinhas russa e chinesa tem como objetivo garantir a segurança marítima e proteger interesses econômicos fundamentais na Ásia-Pacífico. Desde 2021, esses exercícios conjuntos estão se tornando uma prática anual, mas agora com um destaque especial para a presença de submarinos. O submarino russo Volkhov, por exemplo, navegou 3.200 quilômetros a partir de sua base em Vladivostok, provando a eficácia dessa colaboração estratégica.

Motivações e objetivos estratégicos

O que está por trás desses exercícios conjuntos? A motivação é bem clara: fortalecer a parceria militar diante de um panorama geopolítico desafiador. Rússia e China almejam expandir sua influência e consolidar sua presença no Indo-Pacífico. Isso também reflete suas necessidades estratégicas de responder a possíveis ameaças à segurança marítima, uma preocupação crescente entre as nações aliadas.

Reações internacionais e implicações geopolíticas

Os especialistas, incluindo observadores da OTAN e outras potências ocidentais, veem essas ações com um olhar atento, interpretando-as como um desafio às normas de segurança vigentes na área. Existe o temor de que manobras militares desse tipo possam trazer novas tensões. Em resposta, Estados Unidos e aliados estão ajustando suas estratégias de defesa, buscando manter o equilíbrio de poder na região.

Perspectivas

É provável que as patrulhas conjuntas se tornem cada vez mais frequentes, aumentando a complexidade e a coordenação dessas operações militares. Esse avanço na cooperação entre Rússia e China pode forçar uma reavaliação das estratégias de segurança no Indo-Pacífico por parte das potências ocidentais, impactando alianças e capacidades militares na área. Essa colaboração em expansão, especialmente com a recente patrulha submarina, reafirma as intenções dos dois países de solidificar suas posições no cenário global.