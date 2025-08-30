Fiat reduz preço da Pulse Drive 1.3 MT 2026 em R$ 16.100

O Fiat Pulse Drive 1.3 MT está com uma super oportunidade para pessoas com deficiência (PcD). Até 31 de agosto, você pode aproveitar condições especiais de compra, além das isenções de ICMS e IPI. Uma chance e tanto para quem busca conforto e economia!

Essa versão é manual, mas não se engane: ela entrega tudo o que a versão automática oferece. E com os descontos, fica até mais em conta do que modelos como o Fiat Mobi e o Renault Kwid. Se você já testou a sensação de dirigir um hatch por aí, vai entender como essa opção pode ser atrativa.

O preço sugerido para o Pulse Drive 1.3 Firefly MT é R$ 99.990 para o público em geral. Mas para PcD, o valor cai para R$ 83.890. Isso mesmo, uma economia de R$ 16.100! Vale a pena conferir os preços na sua região, pois podem sofrer variações.

Quem tiver interesse deve dar um pulo em uma concessionária Fiat. Lá, vão te orientar sobre a documentação necessária, prazos, e até as opções de financiamento disponíveis para PcD. Não deixe para depois, se a oportunidade despertar seu interesse, é melhor agir!

O Pulse é equipado com um motor 1.3 Firefly de até 98 cv e câmbio manual de cinco marchas. É uma configuração que combina performance e eficiência, perfeita para quem está entrando no mundo dos SUVs compactos.

Além disso, esse modelo traz uma central multimídia com tela de 8,4″, conectividade com Apple CarPlay e Android Auto sem fio, e ar-condicionado digital automático. É o tipo de tecnologia que dá aquele toque especial na sua rotina de motorista.

E não para por aí! O Pulse também vem com direção elétrica, faróis LED, quatro airbags, e muito mais. Você ainda tem rodas de aço aro 16 e entrada USB traseira. Para quem passa horas no trânsito, a praticidade é tudo, né?

Em termos de vendas, o Fiat Pulse se destacou ao vender 25.104 unidades nos primeiros sete meses de 2025. Para comparar, o Volkswagen Tera, que acabou de chegar ao mercado, conseguiu emplacar 5.994 veículos, enquanto o Renault Kardian registrou 11.616 unidades vendidas. A competição tá acirrada!

Então, se você está pensando em um carro que atende bem à sua necessidade e ainda traz economia, o Fiat Pulse Drive 1.3 MT pode ser uma ótima pedida.