Fiat Pulse tem alta de 14% nas vendas e lidera frente ao VW Tera

A briga entre os SUVs compactos no Brasil tá esquentando! Antes, o Fiat Pulse dominava o mercado sem muita concorrência, especialmente do Renault Kardian, que mal arriscava um ataque. Mas agora, com a chegada do Volkswagen Tera, o cenário ficou bem mais agitado. O Tera está colhendo resultados rápidos nas vendas e promete dar trabalho pros rivais.

O lançamento do Tera foi um verdadeiro sucesso e aconteceu durante o evento “Open Doors”, que rolou em todas as 472 concessionárias da Volkswagen pelo Brasil. Em menos de uma hora, mais de 12 mil unidades foram reservadas! Isso mostra a ansiedade da galera por esse novo SUV.

De acordo com a Fenabrave, até o dia 9 de julho, o Fiat Pulse tinha 1.281 unidades vendidas, um crescimento de 14% em relação a junho. O Tera não ficou pra trás e emplacou 794 unidades no mesmo período, superando o Kardian. Não dá pra negar: a disputa tá acirrada!

Falando em preços, a Fiat revelou os valores do novo Pulse 2026, que variam de R$ 98.990 na versão básica Drive com câmbio manual, até R$ 146.990 na versão top de linha Impetus, que conta com um sistema híbrido leve. Olhando pro design, o novo Pulse ficou mais robusto e elegante, com linhas que lembram modelos europeus, como o Grande Panda. A frente traz uma grade com filetes horizontais e para-choque mais quadrado, que dá um charme a mais.

E não pense que por ser a versão mais simples ele vem pelado, não! O Pulse 2026 já traz uma boa oferta de equipamentos, como quatro airbags, faróis de LED, ar-condicionado digital e rodas aro 16. A versão Drive com câmbio automático ainda tem piloto automático e modo Sport. E se você curte um pouco mais de sofisticação, dá pra agregar rodas de liga leve e câmera de ré.

Agora, vamos falar do Volkswagen Tera, que já está fazendo barulho. Fabricado em Taubaté, ele chegou com preço promocional de R$ 99.990 e está se colocando como um forte concorrente para o Pulse, o Renault Kardian e até novos modelos que chegam por aí, como o Jeep Avenger e um SUV baseado no Chevrolet Onix.

Sob o capô, o Tera pode vir com duas opções de motor: 1.0 MPI ou 1.0 turbo TSI. E, se você tá curioso sobre performance, a versão turbo com câmbio automático faz de 0 a 100 km/h em 11,7 segundos, enquanto a manual é ligeiramente mais rápida, conseguindo isso em 10,1 segundos.

Com tantas opções e novidades no mercado, a disputa entre esses SUVs compactos só tende a esquentar ainda mais. E quem sabe o que mais vem por aí, né?