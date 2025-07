Chevrolet Spark EUV 2026 disponível para reservas; confira preços

A Chevrolet acaba de fazer barulho no mercado brasileiro ao anunciar a chegada do novíssimo Spark EUV. O lançamento está marcado para agosto, mas a boa notícia é que a pré-venda já começou em julho. O preço sugerido para esse SUV compacto elétrico é de R$ 159.990, o que coloca o carro na mesma faixa do BYD Dolphin, seu principal concorrente. Se você está na expectativa, as primeiras entregas devem acontecer logo no início de agosto. E não para por aí: a marca também vai lançar o Captiva EV no último trimestre do ano.

Quando você dá uma olhada no Spark EUV, a primeira coisa que nota é o design. Ele aposta em uma aparência mais quadrada, com linhas retas que transmitem robustez. Essa configuração não só dá um toque moderno, mas também amplifica a sensação de espaço interno, o que é sempre bem-vindo, né? O modelo tem 4 metros de comprimento, 2,56 m de entre-eixos e uma altura de 1,73 m. E para deixar tudo mais atraente, a Chevrolet vai oferecer seis cores vibrantes, inspiradas na nossa cultura: de Azul Atlântico a Amarelo Canário, cada uma traz um pouco do Brasil.

Em relação aos pacotes de acessórios, o Spark EUV também se destaca. Ele vai ser vendido com três opções personalizáveis. Isso significa que você pode deixar o carro com a sua cara, misturando itens estéticos e funcionais que combinam com o seu estilo de vida.

Sob o capô, o Spark EUV traz um motor elétrico traseiro com 102 cv e torque de 18,4 kgfm. Montado com uma bateria de 41,9 kWh, ele promete uma autonomia de até 400 km no ciclo chinês. Já no Brasil, essa faixa fica em torno de 258 km. Para quem faz muitas viagens na cidade, o carro permite uma recarga rápida, passando de 30% a 80% em apenas 35 minutos. É uma mão na roda para quem precisa de agilidade no dia a dia!

Em questão de desempenho, o modelo vai de 0 a 100 km/h em cerca de 11 segundos. Nada como um carro que entrega um bom equilíbrio entre performance e autonomia, ideal para aqueles trajetos urbanos, não é?

E se você se preocupa com segurança, o Spark EUV vem equipado com o pacote Chevrolet Intelligent Driving. Isso significa que ele já traz assistências semiautônomas. Um dos recursos que mais chama atenção é o Assistente de Cruzeiro em Curva, que ajuda a manter a direção e a velocidade, tornando suas viagens mais seguras. Tem também a câmera de 360°, freio de estacionamento eletrônico e retrovisores que se rebatem sozinhos. E quem não gosta de um banco com ajuste elétrico?

Por dentro, mesmo sem todos os detalhes revelados, a Chevrolet confirma um interiores com central multimídia grande e painel digital. É bem provável que conte com um volante multifuncional e quem sabe até carregador sem fio para o celular. A marca vai divulgar mais informações e a lista completa de equipamentos no lançamento de agosto.

Com esse visual de SUV e um porte compacto, o Spark EUV surge no mercado como uma opção atrativa, especialmente para quem já conheceu o nome da Chevrolet em modelos populares na América Latina. Sache o seu favorito, porque as opções estão se diversificando!