Fiat Pulse Drive 1.3 CVT 2026 com desconto de R$ 19,4 mil para PcD

O Fiat Pulse Drive 1.3 CVT 2026 está com uma oportunidade imperdível para quem tem deficiência. Até 8 de julho de 2025, a Fiat está oferecendo isenções de impostos que facilitam a vida na hora de comprar um carro 0 km. O programa Autonomy é voltado para pessoas com mobilidade reduzida, ajudando tanto quem vai dirigir quanto quem vai ser transportado. E olha que a isenção total do IPI e parcial do ICMS faz uma diferença e tanto!

Para quem quer aproveitar essa chance, é preciso apresentar um laudo médico, que pode ser obtido no Detran ou na Ciretran da sua cidade. Esse documento precisa indicar a deficiência física e justificar a necessidade de um veículo adaptado, com as características que facilitam o uso.

Ao apresentar o laudo, o próximo passo é correr atrás das isenções. Para o IPVA e ICMS, o pedido é feito na Receita Estadual, enquanto o IPI e o IOF vão para a Receita Federal. Esse processo pode parecer complicado, mas, na real, ajuda muito na hora de fechar negócio.

Agora, vamos falar de preços! A versão Drive 1.3 Firefly CVT do Pulse normalmente sai por R$ 111.990,00. Porém, para quem se encaixa no programa PcD, o preço cai para R$ 92.530,00. Isso significa uma economia de nada menos que R$ 19.460,00! É ou não é uma baita economia para quem ama dirigir?

O Pulse Drive 1.3 CVT vem cheio de recursos legais. Entre eles, destacam-se os 4 airbags, ar-condicionado automático digital e um banco do motorista com regulagem de altura — essencial para encontrar a posição perfeita ao dirigir. A central multimídia também não fica atrás: com tela touchscreen de 8,4” e compatibilidade com Apple CarPlay e Android Auto sem fio, você pode se conectar e ouvir suas músicas preferidas com facilidade.

E não acaba por aí! O carro tem ainda itens de segurança e conforto como chave tipo canivete, cintos de segurança ajustáveis, direção elétrica e freios ABS com EBD. A visibilidade é garantida com os faróis em LED, que fazem toda a diferença quando você roda à noite.

Dá para ver que a tecnologia do painel de instrumentos é bem completa, com um display de 3,5” que traz informações úteis como horário, calendário e dados do carro. Para quem precisa de espaço para os pequenos, o sistema ISOFIX para cadeirinhas é uma mão na roda.

Em termos de design, o Pulse não decepciona. As rodas de aço de 16” com calotas e os repetidores de seta em LED são um charme. E você sabia que a porta USB traseira é um detalhe super prático para quem leva a família toda? Pequenos toques que fazem toda a diferença no dia a dia!

Em resumo, o Fiat Pulse Drive 1.3 CVT 2026 é uma ótima escolha para quem busca conforto, tecnologia e preço acessível. É mais que um carro; é uma experiência que se adapta ao seu dia a dia.