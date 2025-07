Avião de paraquedismo cai em Cross Keys Airport, 14 feridos

Quatorze pessoas ficaram feridas e foram levadas a hospitais após um acidente com um avião de salto livre em Williamstown, Nova Jersey, na tarde de quarta-feira. O incidente ocorreu por volta das 17h25 no Aeroporto Cross Keys, situado na rua North Tuckahoe.

Equipes de emergência que atenderam à ocorrência encontraram o avião danificado e vários ocupantes cobertos por combustível de aviação. Andrew Halter, representante da Gestão de Emergência do Condado de Gloucester, informou que havia 15 pessoas a bordo do avião, incluindo o piloto.

Os feridos passaram por um processo de descontaminação antes de serem levados para os hospitais da região. Entre os 14 hospitalizados, três pessoas, que foram transportadas de helicóptero, estavam em estado crítico. Halter mencionou que as demais lesões eram, em sua maioria, leves, e uma das pessoas a bordo optou por não receber atendimento médico no local.

Segundo investigações preliminares, o piloto informou problemas no motor antes do avião colidir com uma árvore próxima à pista de aterrissagem. Ele estava subindo quando enfrentou dificuldades e tentou retornar para um pouso seguro, mas não conseguiu.

A aeronave, um Cessna 208B, pertence à Arne Aviation LLC e está alugada para a Skydive Cross Keys, que opera na região. Moradores próximos expressaram preocupação em relação à segurança dos saltos e ao risco de acidentes, temendo a proximidade dos aviões de suas casas.

As equipes de resgate estão trabalhando durante a noite para inspecionar os destroços do avião, que estão localizados em uma área arborizada perto do aeroporto. O Conselho Nacional de Segurança no Transporte está investigando as causas do acidente.