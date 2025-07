Fiat oferece desconto de até R$ 52.965 na Titano 2026 para CNPJ

A Fiat está com tudo ao lançar a nova Titano 2026, uma picape que promete sacudir o mercado. Disponível em três versões específicas para vendas diretas, focadas em empresas e produtores rurais, a Titano traz uma série de melhorias que vão te deixar animado. Estamos falando de um motor reformulado, câmbio atualizado, direção elétrica, suspensão recalibrada e, claro, mais itens de série. É para entrar no ringue e competir de frente com gigantes como Toyota Hilux e Ford Ranger.

Se você se interessou, vale a pena dar uma passada em uma concessionária Fiat. Por lá, você pode conferir os detalhes sobre como funciona a compra direta e tirar dúvidas sobre prazos, documentação necessária e opções de financiamento. As condições são feitas sob medida para facilitar a vida do consumidor.

Agora, para quem tem CNPJ, a Fiat está oferecendo descontos bem interessantes. A versão Endurance Turbodiesel, que normalmente custa R$ 233.990, pode sair por R$ 190.655,05 na venda direta. Isso significa uma economia de R$ 43.334,95, e quem não gosta de economizar, não é mesmo?

A versão Volcano, que é a intermediária, normalmente sai por R$ 263.990. Mas com as condições especiais para CNPJ, o valor cai para R$ 215.099,05, gerando uma economia de quase R$ 48.890,95. E se você busca a configuração mais completa, chamada Ranch, que tem preço de tabela de R$ 285.990, na venda direta ela pode ser sua por R$ 233.024,65. Isso dá um desconto de R$ 52.965,35. Mas fique ligado, porque os valores podem variar um pouco dependendo do estado.

Uma das grandes novidades dessa Titano 2026 é que agora ela vem com um motor 2.2 turbodiesel Multijet, o mesmo que equipa outros modelos como Jeep Commander e Ram Rampage. Esse motor entrega 200 cv e impressionantes 45,9 kgfm de torque a partir de 1.500 rpm. Isso é força para dar e vender. Agora, nas versões com câmbio manual, o torque cai para 40,8 kgfm, mas ainda assim é uma máquina e tanto.

É bom não confundir esse motor novo com o antigo 2.2 turbodiesel que tinha 180 cv e 40,8 kgfm. O novo propulsor marca uma mudança real, dando à Titano um fôlego extra para encarar o dia a dia. E mesmo com todas essas mudanças, a capacidade de carga continua firme, permitindo levar até 1.020 kg, com a caçamba comportando até 1.314 litros.

Se você está pensando em se aventurar na compra da nova Fiat Titano, as condições especiais para CNPJ são realmente tentadoras. A picape não é só uma escolha prática, mas uma oportunidade de negócio que pode te deixar com aquele sorrisinho no rosto.