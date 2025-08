Fiat negocia venda da Iveco para a Tata Motors

A indiana Tata Motors acaba de dar um grande passo ao anunciar a compra da divisão de veículos comerciais da italiana Iveco. O acordo, que vale cerca de € 3,8 bilhões — ou algo em torno de R$ 24,3 bilhões — vai integrar toda a operação da Iveco, incluindo caminhões, ônibus, a fabricante de motores FPT Industrial e a encarroçadora Heuliez. A nova estrutura ficará sedeada na Holanda e ficará sob o comando da Tata.

Essa compra vem após a venda da divisão de defesa da Iveco, que inclui marcas como IDV e Astra, para a empresa italiana Leonardo, por € 1,7 bilhão. A Leonardo, que tem sede em Roma, é uma gigante no setor de defesa e está presente em vários programas da OTAN e da União Europeia. Com mais de 50 mil empregados em países como Reino Unido, Polônia e Estados Unidos, a Leonardo se firma como uma força importante no campo defensivo.

Falando da IDV, com essa integração, a Leonardo fortalece ainda mais sua gama de veículos militares. Agora, ela conta com modelos como o LMV Lince, o Centauro II e o Guarani 6×6, este último desenvolvido para o Exército Brasileiro. Aliás, com um time de cerca de 2.000 colaboradores e atividades na Europa e América Latina, a IDV é uma verdadeira protagonista no setor de defesa terrestre.

É importante lembrar que tanto a compra da Iveco quanto a venda da IDV precisam do aval dos órgãos reguladores, portanto, é esperado que tudo se finalize até março de 2026. Após a venda da IDV, os lucros líquidos serão distribuídos aos acionistas da Iveco através de dividendos extraordinários.

A Iveco, que começou em 1975 a partir da fusão de várias marcas europeias, fez parte do grupo Fiat por muitos anos e, mais recentemente, estava sob a holding Exor, da família Agnelli. Com essas mudanças, a marca está se reposicionando no mercado como um fabricante que foca exclusivamente em transporte comercial.

No Brasil, a Iveco não é uma estranha. Desde 1997, ela mantém uma de suas principais fábricas em Sete Lagoas, Minas Gerais, onde produz caminhões leves e semipesados da linha Tector, além do S-Way e do utilitário Daily. Essa instalação também abriga o Centro de Desenvolvimento de Produto da marca para a América Latina, o primeiro fora da Europa. Com essa nova fase sob a Tata, é esperado que o papel da unidade brasileira aumente ainda mais na estratégia industrial da Iveco para a região.

A Tata Motors, por sua vez, é uma das maiores fabricantes de veículos do mundo e tem sede em Mumbai, na Índia. Fundada em 1945, a empresa faz parte do conglomerado Tata Group, que atua em diversos setores, incluindo siderurgia e tecnologia. Nos últimos anos, a Tata se expandiu globalmente, adquirindo marcas como Jaguar e Land Rover e investindo em inovações.

Todos se lembram do Tata Nano, que ficou famoso como o “carro mais barato do mundo” na década de 2000. A ideia era trazer mobilidade acessível para a Índia, mas, devido a problemas mecânicos e à percepção negativa do público, o projeto não decolou. Mesmo assim, essa aventura ajudou a consolidar a imagem da Tata como uma marca disposta a arriscar.

Com a aquisição da Iveco, a Tata amplia sua linha de produtos no segmento de transporte pesado, fortalece sua presença industrial, tanto na Europa quanto na América do Sul, e se consolida entre os grandes grupos do setor automotivo. É uma nova fase para a Iveco e, com certeza, algo a se acompanhar nos próximos capítulos dessa história!