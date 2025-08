BYD Dolphin Mini lidera vendas de elétricos com alta de 57%

O BYD Dolphin Mini chegou com tudo na linha 2026, trazendo algumas mudanças interessantes que prometem manter a liderança no segmento dos elétricos no Brasil. Uma das principais novidades é a eliminação da versão com apenas quatro lugares, o que deixa o modelo mais acessível para quem busca um carro elétrico compacto e prático. E tem mais: o preço caiu! Antes custava R$ 122.800 e agora sai por R$ 119.990. Uma redução de R$ 2.810 que sempre ajuda no bolso.

Entre as novidades, o hatch agora conta com uma cor chamada Azul Glacial, que certamente vai chamar a atenção nas ruas. As rodas também ganharam um novo design, além de pneus Hankook feitos especialmente para veículos elétricos, garantindo eficiência e segurança. E olha que o desempenho do Dolphin Mini em julho foi impressionante: 3.011 unidades emplacadas, um aumento de 57,4% em comparação a junho! Nada mal, né?

Concorrência

Quando olhamos para a concorrência, ficou claro que o BYD está se destacando. O GWM Ora 03 vendeu apenas 191 unidades e o Renault Kwid E-Tech chegou a 180. Com essas vendas, o Dolphin Mini já acumula impressionantes 16.234 unidades desde janeiro. Vamos dar uma olhada no desempenho mês a mês desse elétrico grudado no volante:

Janeiro : 1.725

: 1.725 Fevereiro : 2.399

: 2.399 Março : 2.432

: 2.432 Abril : 2.177

: 2.177 Maio : 2.577

: 2.577 Junho: 1.913

É um número que faz qualquer entusiasta de automóveis ficar animado.

Desempenho e Eficiência

Falando um pouco sobre o desempenho, o Dolphin Mini é equipado com um único motor de 75 cavalos e 13,8 kgfm de torque. Ele consegue atingir até 130 km/h e vai de 0 a 100 km/h em 14,9 segundos. Para quem busca um carro ágil no dia a dia, isso é bastante satisfatório.

Na questão da bateria, ele vem com uma Blade de 38 kWh do tipo LFP, que permite recargas rápidas. Em apenas 30 minutinhos, você pode passar de 30% para 80% de carga! A autonomia é de 280 km em condições normais, mas a realidade pode ser ainda melhor. Quem já fez um teste em áreas urbanas viu números surpreendentes: uma média de 9,5 km por kWh, o que pode levar a uma autonomia de cerca de 350 km com carga cheia. É muito confortável saber que você pode rodar por aí sem se preocupar tanto com a recarga.

Conforto e Tecnologia

O interior do BYD Dolphin Mini também é bem equipado. O painel digital de 7 polegadas traz modernidade, e a central multimídia de 10,1” conta com integração via Android Auto e Apple CarPlay sem fio. Gosta de comodidade? A chave presencial e o botão de partida vão facilitar sua vida. E ainda tem seis airbags, controle de cruzeiro, câmera e sensores de ré, além dos freios a disco nas quatro rodas.

No final das contas, o Dolphin Mini é um pacote competitivo para quem está em busca de um elétrico que alia preço justo e uma boa dose de tecnologia e conforto. É um carro que promete agradar tanto os que buscam economia quanto os apaixonados pela novidade que as energias limpas trazem para o universo automotivo.