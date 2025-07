Fiat Mobi tem redução de R$ 13 mil com programa de carros populares

O FIAT Mobi Like passou a integrar o programa do governo que incentiva a compra de carros mais sustentáveis. Essa iniciativa, que saiu do papel com um decreto assinado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva, faz parte do projeto MOVER (Mobilidade Verde e Inovação). Aqui, novas regras de impostos estão moldando o futuro do setor automotivo, e a grande novidade é a criação da categoria “Carro Sustentável”.

Essa categoria oferece isenção total do IPI para modelos que atendem a critérios ambientais estabelecidos pelo governo. Para se ter uma ideia, a menor taxa de IPI que costumamos ver para carros compactos é de 5,27%. Isso significa uma grande economia na hora da compra, não é?

### Preço Atraente e Oferta Limitada

Vamos falar do FIAT Mobi Like 1.0, ano/modelo 2025. Ele está disponível na cor Preto Vulcano, com um precinho bem amigo: a partir de R$ 67.990 à vista. Mas atenção! Essa condição é válida só para pessoas físicas que fizerem a compra no varejo entre 11 e 31 de julho de 2025, ou até acabarem as 50 unidades disponíveis nas concessionárias que fazem parte da promoção. Então, se você está pensando em um Mobi, é bom se apressar!

Lembrando que essa oferta não vale para vendas diretas, como para produtores rurais, pessoas com deficiência (PcD), taxistas, locadoras ou veículos adquiridos em leilões.

### O Motor e Tecnologia

O Mobi Like é equipado com um motor 1.0 Firefly de três cilindros, que é leve e eficiente. Com esse motor, ele chega a até 74 cavalos de potência com etanol e 71 cv com gasolina, além de um torque máximo de 10,7 kgfm. Não dá para negar que esse motorzinho oferece uma experiência interessante para quem gosta de dirigir na cidade e até na estrada.

O câmbio é manual de cinco marchas, o que, para muitos, é sinônimo de controle total na hora de acelerar. Quem já pegou um engarrafamento sabe como um câmbio esperto faz diferença!

### Equipamentos de Série

Quando se trata de conforto e segurança, o Mobi Like não decepciona. Entre os equipamentos de série, ele vem com ar-condicionado, direção elétrica e três apoios de cabeça para o banco traseiro, o que é essencial para segurança dos passageiros.

Os cintos de segurança de três pontos para todos os ocupantes de trás e o sistema Isofix para cadeirinhas garantem que, além da diversão, a segurança esteja sempre em primeiro lugar. E quem não aprecia um farol com máscara negra, não é mesmo?

### Conforto e Funcionalidade

Outra coisa bem legal é que o modelo conta com limpador e desembaçador no vidro traseiro, tapete de carpete no porta-malas e um painel com iluminação em LED. Ah, e não podemos esquecer da tela digital de 3,5 polegadas que facilita a vida na hora de monitorar as funções do carro. Os espelhos retrovisores, com ajuste manual, são um detalhe que sempre pode vir a calhar.

E se você ainda está em dúvida em relação ao Mobi, basta olhar as ofertas e ver que o preço competitivo e a economia no IPI fazem dele uma opção bem interessante para quem quer um carro moderno e eficiente.