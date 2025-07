Joey e Myles discutem ‘Superman’ no Awards Radar Podcast #247

O podcast Awards Radar está de volta com mais um episódio especial. No episódio 247, o editor Joey Magidson se une ao co-apresentador Myles Hughes, enquanto o produtor Steve Prusakowski trabalha nos bastidores para garantir uma cobertura completa sobre o Emmy e a nova temporada de TV Topics, que já estão disponíveis no site.

Neste episódio, a dupla decide se concentrar em um único tema: o filme Superman. Após o término do embargo de divulgação, Joey compartilha suas impressões entusiasmadas sobre o longa, e Myles, que já assistiu ao filme, também se junta à conversa. Eles discutem as reações na internet sobre esse período de embargo, que, segundo Joey, não foram muito positivas. Além disso, Myles fala sobre o filme Elio e a contribuição da Pixar na produção.

Os apresentadores também dedicam um tempo para responder a perguntas dos ouvintes, incluindo uma homenagem ao ator Michael Madsen.

Os ouvintes são convidados a aproveitar este novo episódio do Awards Radar Podcast e podem acessar os episódios anteriores na aba de podcast no site. O programa também está disponível em plataformas como Apple Podcasts e Spotify. A equipe agradece a todos pelo apoio e pela audiência, prometendo mais novidades a cada semana.